Jeffrey Merchant es nuevo refuerzo de Deportivo Viedma para la Liga Argentina

El ala pívot Merchant se suma a Deportivo Viedma para la temporada 2025-26.

Deportivo Viedma incorporó a Jeffrey Merchant para formar parte del plantel profesional de la Liga Argentina de Básquet 2025/26. El ala-pívot nacido en Olavarría, provincia de Buenos Aires, aportará potencia y experiencia al juego interno del conjunto rionegrino.

Luego de conocerse la salida de Amen Jenkins Cheeseman del plantel profesional de Deportivo Viedma, que dio finaliza su etapa en el equipo de la capital rionegrina por motivos personales, ahora se incorpora el ala pívot al equipo de Guillermo Bogliacino.

Merchant llega a Depo Viedma tras su último paso por Racing de Olavarría en la Liga Federal y cuenta con una amplia trayectoria en el básquet nacional.

A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Independiente de General Pico, Estudiantes de Olavarría, Quilmes de Mar del Plata y Pergamino Básquet, acumulando rodaje en competencias de alto nivel.

Con 1,98 metros de altura y una presencia física destacada en la pintura, el jugador nacido el 9 de septiembre de 1997 se suma al plantel profesional con el objetivo de fortalecer el juego interior y aportar intensidad en ambos costados de la cancha.

Vale recordar que los dirigidos por Guillermo Bogliacino tendrán este domingo, en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias, su último partido del año, cuando reciban a Provincial de Rosario a partir de las 20:30.