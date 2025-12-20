Pérfora empató la final del PreFederal y todo se define en la casa de Pacífico

Candia fue la gran figura de la cancha y terminó con una valoración de 39. (Archivo Matías Subat)

Pérfora hizo una gran diferencia en los dos primeros parciales y a partir de ahí construyó una incuestionable victoria sobre Pacífico, por 92-80. Así empató 2-2 la final del PreFederal de básquet y todo se definirá en el Viejo Ramírez de Neuquén, este domingo a las 21.

A puertas cerradas, el Verde marcó diferencias desde el arranque y se fue al descanso largo con una cómoda ventaja de 52-31. Eso le permitió controlar el juego en la segunda mitad, cuando el Decano intentó torcer la historia para volver a la capital con la copa.

Rápida diferencia

El local encontró variantes ofensivas muy rápido, defendió mejor y por eso no extrañó el 21-10 con el que empezó marcar la cancha. Pacífico ensayó una reacción, pero siempre se encontró con respuestas letales, especialmente de Nahuel Vicentín, clave en ese arranque del juego.

En el segundo llegó el momento Candia. Santiago fue la gran figura de la noche, con 32, pero en ese lapso marcó dos triples determinantes, uno para que el Verde saque más de 20 (45-24) y empiece a definir el cuarto punto.

Pacífico tuvo un veranito que le permitió soñar cuando achicó a 13 (60-47), pero la reacción fue frenada rápidamente y Pérfora retomó el control del partido, con una dupla (Candia-Vicentín) que respondió toda la noche. En la visita, el mejor fue David Véliz, con 23 rebotes y 18 puntos, seguido de Gustavo Maranguello, quien también firmó un doble-doble con 12 tantos y 11 recobres.

La síntesis

Pérfora (92): Santiago Candia 32, Julián Ruíz 6, Luca Chiapella 11, Nahuel Vicentín 23, Jeremías Fernández 6 (FI), Ignacio Claris 4, Augusto Rossi 2, Ramiro Caparroz 5, Felipe Navarrete 3, Matías Caparroz, Benjamín Mesplatere, Diego Figueroa. DT: Fernando Claris

Pacífico (80): Lucas Romera 13, Matías Stanic 9, Gustavo Maranguello 12, Sebastián Godoy 6, David Véliz 18 (FI), Marco Roumec 7, Jerónimo Diomedi 6, Giuliano Sasso, Gabriel Dannunzio, Benjamín Agorreca, Agustín Jankowski 6, Mateo Jankowski 3. DT: Maximiliano Rubio

Parciales: 29-17, 52-31 y 75-53

Cancha: Oscar Piti Claris, Plaza Huincul