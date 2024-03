Liga Federal de Básquet: empiezan las revanchas y Pacífico arriesga su invicto en La Cueva

Pacífico (14 puntos) ya cerró la primera ronda con un inmaculado 7-0 y este domingo arriesgará su invicto ante Petrolero Argentino (9), en uno de los cuatro partidos que tendrá la octava fecha de la Liga Federal de Básquet. Es tiempo de revanchas y también se verán las caras Independiente (10) vs. Biguá (8), Del Progreso (11) vs. Pérfora (9) y Centro Español (13) vs. Deportivo Roca (10).

Los dos primeros de la división Sur clasificarán de manera directa a la segunda instancia y por eso se viene una lucha interesante. El Decano está encaminado y el Torito de Plottier lo sigue de cerca, pero la realidad es que la competencia es muy pareja y la ecuación puede cambiar en esta segunda rueda.

Desde Roca hasta Plaza Huincul

La jornada arrancará en Roca, donde Del Progreso buscará consolidarse en el podio ante Pérfora, que viene de perder en su casa ante Español. El equipo de Marcos Fernández parte como favorito, pero sabe que el Verde no se entrega fácilmente. Jugarán desde las 20:30 en El Gigante de la calle Maipú.

En el turno de las 21 habrá dos partidos. El Templo de Plottier será escenario de Centro Español-Deportivo Roca, con antecedentes de partidazos; mientras que Independiente-Biguá jugarán en La Caldera de Neuquén y diferentes realidades. El Rojo recuperó terreno con una victoria clave ante Petro y los de la costa necesitan la victoria como el agua si quieren salir del fondo.

Con todos los resultados puestos jugará el líder Pacífico. Y encontrará un rival herido, porque el Matador viene de perder su invicto en La Cueva.

En el partido de ida, Petro mostró credenciales durante la primera mitad, pero a partir del tercer parcial fue todo del Decano, que dio el primer paso de una campaña que hasta el momento es perfecta. La cita será a las 21:30.