Liga Federal: Pérfora-Español, suspendido en el tercer cuarto porque no andaba el reloj de 24

Desde el comienzo del partido, la tecla para volver a los 14 segundos de posesión en campo rival anduvo cada vez peor. El duelo entre Pérfora y Centro Español por la Liga Federal de básquet, que significaba el debut del Verde en el certamen, fue accidentado desde un comienzo.

Sin embargo, pese a un par de interrupciones en la primera parte, el cotejo pudo continuar. Llegando a la mitad del tercer cuarto, cuando el Torito ganaba 42 a 39 en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul, el reloj volvió a fallar y ya no volvió a arrancar.

Después de media hora de espera, y varios frenos y arranques, el comisionado Mario Úngaro decidió dar por terminado el partido y ahora se espera la resolución del Tribunal de disciplina de la CAB para saber qué pasará con el encuentro.

Desde la directiva de Pérfora dicen que había argumentos reglamentarios para seguir el partido y que el comisionado no esperó el tiempo que indica el artículo 13.8, que es de hasta una hora, para tomar la decisión. Hubo mucho enojo de parte de la gente del Verde pero lo cierto es que el cotejo quedó en stand by y en estos casos cuando el partido no se puede seguir, se lo da por ganado al visitante.

Para Centro Español era la segunda presentación tras ganarle a Petrolero el jueves, mientras que el Verde disputará su segundo partido cuando visite al Matador, el próximo miércoles, en el primer clásico de Plaza Huincul del torneo.

Foto: Jorge Omar Barrera

Independiente y Pacífico debutan con clásico en La Caldera

Promesa de partidazo para este lunes a las 21, cuando por la división Sur de la Liga Federal se vean las caras Independiente y Pacífico en La Caldera de Neuquén capital.

No solo se trata de un clásico, sino de un duelo que tiene antecedentes recientes muy picantes. El Deca dio el golpe en el último Pre-Federal al eliminar de visitante en semifinales al Rojo, es una serie que fue 2 a 1 para los dirigidos por Maxi Rubio.

La base de ambos equipos es muy similar a la que traían, por lo que se conocen mucho mutuamente. Esos duelos entre Ezequiel Dentis y Sebastián Godoy Vega en la pintura, los tocayos Villanueva y Romera o aquellos entre Pablo Almendra y Rodrigo Lavezzari en el perímetro son algunos de los choques individuales que tendrá el derbi capitalino.