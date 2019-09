Todo comenzó el domingo, en el entretiempo del partido con Lanús en cancha de Independiente, cuando el Rojo ganaba 1 a 0. Pablo Pérez se cruzó con el DT Sebastián Beccacece por cuestiones tácticas referidas a la marca, la discusión fue levantando temperatura y todo terminó con el volante rompiendo un pizarrón.



Cuando finalizó el encuentro, Beccacece terminó muy enojado con Pérez y Nicolás Domingo tras el empate 2-2 con el Grana, luego de ir ganando 2-0. Con el primero por razones disciplinarias y con el segundo por cuestiones futbolísticas.Así las cosas decidió marginar a ambos del plantel.

El lunes el DT le pidió a los dirigentes que confirmaran su decisión a través de un comunicado, la CD comandada por Hugo y Pablo Moyano le sugirió prudencia y con el correr de las horas, las aguas se fueron calmando.



El efecto en la gente por la decisión del técnico no fue la mejor y hubo que recalcular la situación. Obligado, Beccacece tuvo que alivianar ayer la pena contra Pablo Pérez, y a la vez que el jugador le pidió disculpas al plantel por su reacción. ¿Cuál fue la decisión final? Prescindir de Pérez para los próximos dos partidos.

Beccacece brindó ayer una conferencia de prensa en el estadio Libertadores de América para aclarar el tema. “Pablo está entrenando con el plantel y después de estos diez días puede volver a ser considerado. La medida la tomó muy bien”.

“Los que conocemos a Pablo sabemos cómo es: un loco muy lindo, pero a veces no controla sus impulsos y eso atenta contra la armonía colectiva”, argumentó el entrenador.

“Esto nos une más, sobre todo actuando con coherencia entre la palabra y la acción, que es lo más importante. Más allá de que me gustaría que esté Pablo en los dos partidos, hago lo que corresponde”, sintetizó.



En cuanto a Nicolás Domingo el DT expresó que “no hay nada que decir. Se entrena con el grupo. El viernes se definirá si lo concentra o no”. El Rojo juega el próximo sábado ante Atlético Tucumán, por la séptima fecha de la Superliga.