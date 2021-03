Becas Progresar 2021: cómo inscribirse y cuánto se puede cobrar

En contexto con el inicio del ciclo lectivo, el ministerio de Educación lanzó una nueva etapa de las becas Progresar, que alcanza a estudiantes de los niveles primario, secundario y universitario y tiene como objetivo incentivar el avance y la conclusión de los estudios.

Este año, el beneficio contará con el doble del presupuesto previsto y se incorporarán nuevos becarios a partir de la actualización del salario mínimo.

¿Cuándo te podes inscribir? El período para anotarse inició este lunes 1 de marzo, y hay tiempo hasta el próximo 31 de este mes. Está previsto que se entreguen, en total, unas 750 mil plazas.

¿Dónde hacerlo? La inscripción se puede hacer a través de la página web del ministerio. Una vez finalizado el trámite, la solicitud es evaluada para saber si cumple con los requisitos solicitados. Los resultados estarán disponibles dentro de los 60 días hábiles de finalizado el período de inscripción.

¿Cuáles son los requisitos? Ser argentina/o nativa/o, por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a 5 años previos a la solicitud.

Ser alumno/a regular de una institución educativa y cumplir con la presentación de los certificados correspondientes.

El total de tus ingresos y los de tu grupo familiar debe ser menor a la suma de tres salarios mínimos, vitales y móviles.

En caso de acceder a la beca de nivel universitario, tener entre 18 y 24 años de edad, al momento del cierre de la convocatoria. Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, esta edad se extiende hasta 30 años cumplidos a la fecha del cierre y particularmente, para las personas trans no se establece límite de edad.

¿Cómo se calculan los tres salarios mínimos, vitales y móviles? Se consideran las sumas de las remuneraciones brutas de los/as trabajadores/as en relación de dependencia registrados; la asignación Familiar por Maternidad o Maternidad Down, con exclusión de las horas extras; el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores/as autónomos/as y monotributistas; y los haberes de jubilación y pensión, al monto de la presentación por Desempleo y las sumas brutas originadas en Prestaciones Contributivas o No contributivas, de cualquier índole.

En caso de ir a la Universidad, ¿Cuáles son los requisitos académicos? Los/as postulantes que acceden por primera vez a la beca en calidad de alumnos/as avanzados/as como los que revistan la condición de re inscriptos/as, es decir que hayan tenido una beca con anterioridad, deberán acreditar tener más del 50% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año cursado.

Los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, deberán acreditar la condición de regularidad exigido por el plan de estudios respectivo.

¿Tenés prioridad si estás estudiando una carrera estratégica? En pos de definir si corresponde su adjudicación o no, se dará prioridad a aquellos/as alumnos/as pertenecientes a las carreras estratégicas debidamente estipuladas por Educación.

Cabe destacar que, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto educativo presentado en el Congreso para este 2021, se prevé un incremento del 29% respecto al año pasado, con la duplicación de montos destinados a becas Progresar para alumnos de nivel medio y universitario.

¿Cuál es el monto de la beca? El monto es de $ 2.100 pesos por mes para primaria, secundaria y especial. De ellos, en principio, vas a recibir el 80%. Si al terminar el ciclo lectivo cumpliste con los requisitos académicos correspondientes se te entregará el otro 20% de manera retroactiva.

En caso de que accedas a la beca de formación profesional, el monto es de 1.750 pesos por mes, de los que vas a recibir el 80%. Si al terminar el ciclo lectivo cumpliste con los requisitos de aprobación se te entregará el otro 20% de manera retroactiva.

Para educación superior, los montos se corresponden con el nivel de estudio accedido, y se incrementan si se estudia una carrera estratégica para el país.