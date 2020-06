Boca volvió a entrenar por zoom

Ante la imposibilidad de realizar prácticas grupales o en los campos de entrenamiento del club, Boca es uno de los tantos equipos que apela a la tecnología para mantener en forma a su plantel. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo tuvieron 10 días libres y volvieron a moverse por separado, pero conectados a través de la plataforma zoom.

Los trabajos que planteó el profe Damián Lanatta, marcaron el ritmo para la vuelta a la actividad. Durante los próximos días serán jornadas de un turno por día, siempre a la tarde, y dos días estarán conectados a la aplicación Zoom con el cuerpo técnico. El resto de las prácticas serán en forma individual y siempre con el reporte de la actividad al fin del día enviado por cada jugador.

Van más de casi 90 días desde la suspensión del fútbol y los planteles de primera viven tiempos de incertidumbre. A los jugadores que viven en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se les aconsejó que por seguridad sanitaria no salgan a correr por más que está permitido en la ciudad.

Se acerca el final de algunos contratos y ya se sabe que Junior Alonso y Marcos Díaz no continuarán, mientras que hay otros como Carlos Tevez que deben negociar su situación. Con el Apache no habría problemas, pero hasta que no haya nada firmado, poco se puede afirmar. Franco Soldano y Leonardo Jara también deben resolver su situación. El club espera la resolución en el caso de Sebastián Villa, sobre quien pesa una grave denuncia por violencia de género de su ex pareja.

Boca es el campeón de Superliga 2019/20 y jugó su último partido oficial el 14 de marzo, cuando le ganó de visitante a Godoy Cruz por 4 a 1 en Mendoza, por la primera fecha de la suspendida Copa de la Superliga.