Javier Milei recortó $78.000 millones a las universidades previo a la marca: el cronograma de movilización en Neuquén y Río Negro

Las universidades vuelven a las calles este martes 12 de mayo para una nueva jornada de lucha por la educación. Se trata de la Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el «desfinanciamiento» por parte del Gobierno de Javier Milei.

Hoy, según los gremios universitarios docentes y no docentes los sueldos universitarios cayeron a su nivel más bajo en 23 años y el Ejecutivo nacional acaba de oficializar un recorte adicional de $78.768 millones en infraestructura y programas educativos.

El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero hoy judicializada.

Mientras la Corte Suprema define el conflicto, el sistema opera con el 80% de sus docentes por debajo de la línea de pobreza y becas Progresar que no se mueven de los $35.000 desde 2023.

Números rojos para las universidades: el recorte que activó Luis Caputo

Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades acumulan una caída real del 45,6% en los últimos dos años. La situación se agravó con la firma de Luis Caputo y Manuel Adorni en una decisión administrativa que desvió fondos clave para obras en las universidades nacionales de todo el país.

El impacto no es solo en las aulas. Los seis hospitales dependientes de la UBA advirtieron que tienen insumos para apenas 45 días. En el Instituto Roffo, la falta de presupuesto ya pone en riesgo los tratamientos oncológicos por fallas en el equipamiento.

El laberinto judicial que afronta la Ley de Financiamiento y la Corte Suprema

El conflicto escaló a la Corte Suprema luego de que la Cámara Federal concediera un recurso extraordinario al Estado Nacional. Esto significa que, mientras el máximo tribunal no se pronuncie, el Gobierno no está obligado a transferir los fondos que reclama el sistema universitario.

El Ejecutivo argumenta que la ley «compromete el equilibrio fiscal», ya que aplicarla requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado. En tanto, tres jueces de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) fueron recusados por el sector universitario por mantener vínculos docentes con las casas de estudio.

Mapa de la marcha: horarios y recorridos en Neuquén y Río Negro

La movilización tendrá réplicas masivas en las principales ciudades de Neuquén y Río Negro. Acá un repaso punto por punto: