Bolsonaro lideró una multitudinaria marcha y afirmó que «solo Dios» lo sacará del cargo

En el Día de la Independencia de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro brindó un discurso desafiante ante una multitud en San Pablo. Apuntó contra el juez de la corte Alexandre de Moraes y contra el titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luiz Barroso, que investigan acciones golpistas.

El mandatario aseguró que "solo Dios" lo sacará del cargo y que "nunca" va a ir a la cárcel. "Les digo a los canallas que nunca seré preso", expresó. Por la mañana, también lideró una manifestación en Brasilia.

Además, indicó que "no cumplirá más" las decisiones de Alexandre de Moraes y que "la paciencia de nuestro pueblo se agotó". Mientras tanto, el público cantó contra el juez de la corte y pidió su salida.

El acto de hoy reunió a miles de personas que le manifestaron su apoyo en medio de los múltiples pedidos de juicio político. El gobernador de San Pablo se pronunció a favor del impeachment, algo que hasta ahora no había apoyado.

"No aceptaremos que cualquier autoridad usé su poder por encima de la Constitución. No podemos aceptar más presos políticos. El que no se encuadra se debe ir", dijo Bolsonaro en otro fragmento de su alocución.

O discurso mais importante do Presidente Bolsonaro🇧🇷🙏

*English subtitles#7deSetPelaLiberdade pic.twitter.com/VcNjJNIs2S — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 7, 2021

El presidente también volvió a hacer mención de un eventual fraude. "No podemos admitir un sistema electoral que no brinda seguridad. Queremos elecciones limpias, democráticas y auditables. No puedo participar de una farsa", exclamó al respecto.