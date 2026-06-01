Cómo funcionan los FAL, los nuevos fondos de despidos que reglamentó el Gobierno con la reforma laboral

El Gobierno nacional reglamentó de forma oficial el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema diseñado dentro de la reforma laboral para financiar y cubrir el pago de las indemnizaciones por despido.

La medida se consolidó este lunes a través del Decreto 408/2026 publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Luis Caputo (Economía).

La normativa pone en marcha el Título II de la Ley de Modernización Laboral con el objetivo de cambiar la dinámica de contratación en el sector privado.

El ministro de Desregulación confirmó que el esquema busca aportar previsibilidad financiera a las empresas ante las desvinculaciones, aunque la norma aclara de forma taxativa que este mecanismo “no modificará el régimen indemnizatorio vigente” y su cobertura estará estrictamente restringida a las relaciones laborales “debidamente registradas”.

Fideicomisos y cuentas inembargables: la ingeniería financiera del FAL

Para garantizar la transparencia y el destino de los recursos, el Poder Ejecutivo dispuso una estructura técnica que convierte a las indemnizaciones en un activo financiero de afectación específica. Las empresas deberán adecuarse a los siguientes puntos clave para su implementación:

Vehículos de inversión: el sistema se instrumentará exclusivamente mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros que estén autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

el sistema se instrumentará exclusivamente mediante o que estén autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Patrimonio blindado: cada empleador constituirá una “cuenta individual del empleador” , catalogada legalmente como un patrimonio separado, independiente, inenajenable e inembargable .

cada empleador constituirá una , catalogada legalmente como un patrimonio separado, independiente, inenajenable e . Identificación tributaria: las firmas deberán informar un código denominado “ID FAL” ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), que será el organismo encargado de recaudar y derivar las contribuciones al sistema de seguridad social.

las firmas deberán informar un código denominado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ), que será el organismo encargado de recaudar y derivar las contribuciones al sistema de seguridad social. Plazo de pago al trabajador: una vez que se formalice la desvinculación y se presente la declaración correspondiente, la entidad administradora del fondo tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir la indemnización al trabajador.

El decreto dictamina además que las inversiones de estos fondos comunes deberán colocarse únicamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina, garantizando la «portabilidad» entre diferentes alternativas según las normativas que dicte la CNV.

Los incentivos fiscales para las empresas

Para tentar al sector corporativo y acelerar la adhesión al nuevo régimen, el Palacio de Hacienda introdujo un paquete de beneficios impositivos sustanciales. Las cuentas asociadas al FAL quedarán exentas del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios (impuesto al cheque) y recibirán un tratamiento preferencial en el impuesto a las Ganancias. Asimismo, el decreto fija que las contribuciones que realicen las empresas al fondo podrán ser descontadas de sus contribuciones patronales habituales destinadas a la seguridad social.

La vigencia del nuevo ecosistema laboral ya tiene fecha cierta en el calendario: el régimen comenzará a regir de forma efectiva a partir del 1° de noviembre de 2026. Hasta ese momento, las carteras de Economía, Desregulación y los entes reguladores como la CNV y ARCA tendrán el plazo para dictar las normas complementarias y la letra chica operativa necesaria para su puesta en marcha definitiva en el mercado interno.