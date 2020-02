Botes, paseos y remos en Viedma y Patagones

El río Negro, a la altura de Viedma y Patagones, es testigo de muchas aventuras que se viven remando en un bote con cabeza y cola de dragón durante horas, entre las islas, en catamarán o en kayac.

Una costanera privilegiada se presta como una buena oportunidad para quienes cuentan con su propia embarcación y también para aquellos que deciden iniciarse a través de actividades organizadas en grupo.

Hay que hacer una búsqueda corta para descubrir que la sensación del momento es el remo sincronizado del “Dragon boat”. Se trata de una voluminosa embarcación cuyo origen data de más de 2000 años de antigüedad. Fue adquirida en China por el reconocido palista Julián Algañaraz.

Una buena oportunidad para quienes cuentan con su propia embarcación o quieren alquilarlas. Foto : Marcelo Ochoa

Según la tradición, el empuje lo dan alrededor de 20 palistas, quienes van acompañados por dos coordinadores, uno se ubica en el sector delantero (proa), y el restante en la cola (popa).

La embarcación está adornada con una cabeza de dragón en una punta y una cola del mismo animal en la otra. El estímulo es que todos los palistas acompañan las paladas al ritmo que marque el tambor que bate uno de los coordinadores. “El sonido se asemeja al latido del dragón”, cuenta Algañaraz, quien oficia de “coach” en la parte delantera.

La sensación es el remo sincronizado del “Dragon boat”. Foto : Marcelo Ochoa

Al carácter festivo de este deporte en equipo, se suma el otro coordinador desde atrás. Es el responsable del timón, y de llevar la dirección del bote. Lo provechoso es que este momento recreativo no requiere de conocimientos previos. Y, a diferencia de otros deportes similares como el remo, no supone un problema para los principiantes ya que el equilibrio no es una necesidad fundamental. Para hacer la salida, el punto de encuentro es el club náutico Piedra Buena de Patagones.

Hay más agua para batir.

El presidente del club, Alejandro Echarren, contó que “con un río como el que tenemos propusimos a las municipalidades de las dos ciudades que nos incluyan dentro de los circuitos turísticos, y que las oficinas del área se encarguen de invitar a los visitantes a sumarse”.

Desde la terraza del catamarán la vista es increíble. Foto : Marcelo Ochoa

El Piedra Buena tiene su equipo a un experimentado palista y ganador de la Regata del Río Negro: Sebastián Vergauben. Con él, suele encabezar partidas en las vueltas por las islas, y muestra de cerca a la gente las bellezas del curso y la avifauna de la zona.

Para los amigos del menor esfuerzo está disponible un paseo en el catamarán Currú Leuvú II. Parte los fines de semana desde los muelles de ambas ciudades, y desde la terraza se pueden tomar fotos increíbles.

Se puede realizar un paseo en el catamarán Currú Leuvú II. Foto : Marcelo Ochoa

Los viajes están a cargo de expertos del club náutico La Ribera de Viedma. Para que el recorrido entre puentes, incorporaron un guía, actividades lúdicas y propuestas musicales.

Este servicio cuenta además con un perfil social. Pues los operadores pusieron la planchada hacia quienes deseen presentarse voluntariamente a donar sangre, y les dan un paseo gratis. Estas jornadas son organizadas junto a los hospitales de Viedma y Patagones.

Costanera. Foto : Marcelo Ochoa

Las reposeras y el mate, comer algo o simplemente charlar con allegados mirando la impactante vista desde las orillas es un buen plan, pero meterse al agua para descubrir algunos secretos del río, no tiene precio.

El contacto para contratar la excursión del Dragón Boat es el (2920) 271720, para el alquiler de embarcaciones (2920) 41 3691 y para salidas a remar (2920) 305493.