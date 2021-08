BP y PetroChina se unen para operar un gigante yacimiento en Irak

La multinacional BP y la empresa estatal PetroChina formaron una firma conjunta para operar el gigante yacimiento petrolero Rumaila en Irak. Se trata de una estructura que la petrolera británica ya aplicó en otras partes del mundo, ya que se enfoca en la transición energética.

La nueva empresa que llevará el nombre de Basra Energy Co. Ltd. gestionará Rumaila con la estatal iraquí Basra Oil Co. y, como empresa independiente, tendrá acceso a financiación externa. Si bien la formación de la empresa no cambiará la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos, le permitirá a BP liberar capital y aumentar el gasto en proyectos con bajas emisiones de carbono.

BP está al comienzo de la transformación para reducir las emisiones y la producción de hidrocarburos, mientras aumenta la producción de energía limpia. Esa estrategia encaja incómodamente con su presencia en Irak, uno de los mayores emisores de metano del mundo, un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono.

El ministro de Petróleo de Irak, Ihsan Abdul Jabbar aprobó la reestructuración y confirmó que Basra Energy será la responsable de financiar y desarrollar el yacimiento. Solo restan otras aprobaciones del gobierno, pero todo indica que será aprobada.

BP obtuvo el permiso de concesión en Rumaila en 2010, y se espera que la nueva empresa conjunta opere hasta que el contrato expire en 2034. El campo es uno de los más grandes del mundo, y alcanzó la producción de unos 1,4 millones de barriles por día en 2020.

Irak tiene una producción cercana de 4 millones de barriles diarios de crudo, y es el segundo productor más importante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), solo detrás de Arabia Saudita.