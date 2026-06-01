Dólar hoy: ¿a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros en el inicio de junio 2026?

Arranca junio 2026 y en el comienzo de la jornada de este lunes 1, la plaza financiera argentina opera bajo un clima de estabilidad técnica y renovadas expectativas para el inicio del segundo semestre. Tras cerrar mayo con reservas internacionales brutas en torno a los US$ 47.900 millones, el Banco Central (BCRA) mantiene su estrategia de administración cambiaria sin sobresaltos.

El comportamiento del dólar oficial continúa actuando como el principal ancla de precios, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician el periodo con una brecha reducida, respaldada por la fluidez de la oferta de divisas y un superávit fiscal consolidado. Repasá acá a cuánto cotizan todas las versiones este lunes 1 de junio 2026.

Cotizaciones del dólar oficial en Neuquén y Río Negro: ¿a cuánto comprar en el inicio de junio 2026?

Este lunes 1, en Neuquén, el dólar oficial arranca junio 2026 en el Banco Provincia a:

$1.370 para la compra.

$1.440 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial inicia junio 2026 en el Banco Patagonia de Río Negro a:

$1.385 para la compra.

$1.435 para la venta.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: ¿a cuánto cotiza en el arranque de junio 2026?

Este lunes 1 de junio 2026, el dólar oficial arranca en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.380 para la compra.

$1.430 para la venta, manteniendo los valores de referencia del último cierre hábil.

Esta paridad inicial en junio 2026 refleja la política de microajustes controlados, que la autoridad monetaria aplica para preservar la competitividad externa de la moneda.

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye los componentes impositivos para consumos y servicios digitales en el exterior, se posiciona en los:

$1.859.

Según los reportes del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista sigue ofreciendo un marco de seguridad para la planificación financiera doméstica.

Dólar oficial hoy: qué dicen las pizarras de los bancos en el inicio de junio 2026

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1380 1430 Banco Nación 1380 1430 Banco ICBC 1375 1435 Banco BBVA 1385 1435 Banco Supervielle 1388,5 1438,5 Banco Ciudad de Bs As 1370 1430 Banco Patagonia 1385 1435 Banco Hipotecario 1390 1430 Banco Santander 1380 1430 Banco Credicoop 1380 1430 Banco Macro 1375 1435 Banco Piano 1385 1440 Banco BPN 1370 1440

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: lunes 1 de junio 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) inicia junio 2026 cotizando a:

$1.435, operando con una dinámica de calma que refleja la ausencia de presiones devaluatorias inmediatas.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.490, consolidándose como la herramienta de preferencia para la gestión de activos corporativos de gran escala.

La estabilidad observada, tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL al inicio de junio 2026, es atribuida por analistas a la firmeza de las reservas líquidas y a la actual vigencia de tasas de interés, que incentivan el ahorro en pesos frente a la dolarización de carteras.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: cómo inicia junio 2026

En el circuito informal de la City porteña, el dólar blue comienza la primera semana de junio 2026 en:

$1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Al compararlo con el dólar oficial para la venta, la brecha cambiaria se mantiene en niveles mínimos históricos, situándose prácticamente en paridad con las cotizaciones financieras. Al igual que sucede con el dólar MEP, el mercado informal muestra una actividad acotada en este inicio de mes, lo que los informes oficiales vinculan con la mayor previsibilidad macroeconómica y la solidez del balance del BCRA alcanzada durante el cierre del mes anterior.

Cómo comprar dólar oficial y financieros por home banking: lunes 1 de junio 2026

A partir de la normalización del mercado cambiario, las entidades financieras han simplificado el acceso a la moneda extranjera para los ahorristas. Para adquirir dólar oficial o acceder a las variantes bursátiles como el dólar MEP, los usuarios deben seguir una serie de pasos estandarizados desde sus plataformas bancarias: