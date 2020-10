Breve nuevo mundo

Pese a tanto visto sigo leyendo el mismo error temporal en la que parece ser la única pregunta que inquieta hoy a casi todas las almas humanas: “¿Qué quedará?”. El punto de inflexión hacia una muy profunda caída no fue visto y sin más remedio toda la especie “inteligente” ya se desbarranca.

Puede que algún relieve nos disimule el ángulo casi en un gesto salvador, pero solo es eso. No es una enfermedad, ni un azaroso destino, el verdugo de una era, sino la cualidad de todo lo que se precia de “inteligente”, ese ente que adapta a lo demás para no adaptarse; porque convengamos que toda creación es opuesta a la adaptación y la desafía al límite, ajeno y propio. Un escenario muy forzado se cobra hoy su parte de alguna apuesta, al parecer estos “humanos” ya han perdido, cueste o no asumirlo. Para consuelo de casi todos quedarán millones de los nuestros en ese “nuevo breve mundo” más adaptables y menos inteligentes, tal vez más felices… Pero comencemos a redefinir abstracciones como “felicidad”, “justicia”, “paz” o “proeza” acorde a la capacidad de las próximas generaciones, porque quienes tomarán nuestra posta no sabrán hacerlo. Como una muy vieja publicidad signara: “You asked for it, you got it” (”Lo haz pedido, lo tienes”)

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863



Mar del Plata