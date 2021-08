Bullrich en Neuquén: «Hay que volver a levantar Vaca Muerta»

La presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que es necesario que "se vuelva a levantar Vaca Muerta" como en el gobierno de Mauricio Macri, aunque advirtió que también debe haber "otro tipo de economía" que no sea solo dependiente de los hidrocarburos. En la previa de su visita a Neuquén para respaldar a Pablo Cervi como candidato de Cambia Neuquén, se refirió a la ruptura con la Coalición Cívica ARI y planteó que "no es positiva, pero es la realidad".

"Por supuesto que las PASO son la mejor forma de resolver las candidaturas, no es el caso de lo que sucedió en Neuquén, lamentablemente. Esto para nosotros no es positivo, pero es la realidad. En consecuencia, vamos a tratar de que nuestros candidatos sean los que logren la representación y siempre hay una posibilidad de diálogo", planteó la exministra de Seguridad en diálogo con RÍO NEGRO.

Señaló que tuvo vínculo con Carlos Eguía, quien encabeza la lista de la CC-ARI, quien la fue a visitar a su oficina en Buenos Aires, pero aclaró que "después hubo decisiones en la provincia respecto a que había ciertas incompatibilidades por agresiones que había habido". "Prefiero que eso sea un debate provincial. Yo como presidenta voy a apoyar al PRO, la lista es la que encabezan Pablo Cervi y Ayelén Quiroga y ahí estoy, pero eso no significa que después de las PASO no se pueda dialogar para tener un candidato", afirmó.

También se refirió a la frustrada incorporación de Jorge Sobisch y la Democracia Cristiana a la alianza y reiteró que "es importante ampliar". "En esta eección no hubo oportunidad, pero hacia el futuro, hay que hacerlo en todo el país. El país hoy es coalicionista", sostuvo.

La exministra de Seguridad de la Nación participará esta tarde, a las 17, de un encuentro con simpatizantes de Cambia Neuquén en el Paseo de la Costa. Luego se trasladará a Río Negro, en donde encabezará una actividad con los candidatos en General Roca.

Bullrich no es la primera referente nacional del espacio que visita Neuquén en el contexto de estas PASO. Días atrás ya lo había hecho el senador Martín Lousteau y el exministro de Transporte de la gestión macrista, Guillermo Dietrich.

Si bien la exfuncionaria reconoció que tuvo buen vínculo "institucional" con Omar Gutiérrez y el Movimiento Popular Neuquino, advirtió que el PRO tiene "formas distintas de analizar la provincia". "Nosotros tenemos otra idea, no confundimos el Estado con el partido. No nos parece bueno que no haya alternancia", apuntó.

Vaca Muerta y los allanamientos

Bullrich consideró que Vaca Muerta no tiene el mismo impulso que hubo durante la gestión de Macri y se refirió a "los números" que lo confirman, pese a que julio batió un nuevo récord de producción en barriles de petróleo. Sin embargo, también evaluó que la hidrocarburífera "no puede ser la única actividad de la provincia", a la que definió como "el sueño de la clase media" que llega buscando oportunidades desde otros lugares del país.

Sobre la causa federal que la tiene en la mira por los allanamientos realizados por gendarmería en el 2017 contra la comunidad Campo Maripe, la presidenta del PRO afirmó que se trabajó "en el marco de la ley".

"No estoy al tanto de la investigación. Nosostros no hicimos ningún allanamiento, sino que hubo un impedimento para trabajar y llegar a un yacimiento y por eso hubo un acompañamiento. Un país crece cuando hay orden, reglas de juego y todos las cumplen, cuando no hay agresiones", manifestó.

"Nosotros cuando fuimos gobierno pusimos orden. Dejemos que siga la justicia, creo que nosotros trabajamos en el marco de la ley y siempre lo hicimos así", aseguró.