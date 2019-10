Buscados Vivos: más vivos y roqueros que nunca

Hay un tiempo en la vida de todos en que nos cortamos el pelo, dejamos un poco el negro y le ponemos algo de color a nuestras ropas. En definitiva, nos emprolijamos. En cambio, Cacho Lobello, no. El tipo sigue igual. Sigue siendo un roquero. O por qué no: un rockstar. Eso sí, de acá. Lejos del glamour, pero cerca del espíritu del rocanrol de la periferia que abrazó en los 70, cuando escuchó por primera vez a Deep Purple, Pappo, Manal y Vo xDei. Cruzarse con Cacho Lobello por las calles de Roca es cruzarse con un roquero como ya no se ven, todos tan prolijos y arrastrados por estos raros sonidos nuevos.

Cacho Lobello vuelve a reunir a los Buscados Vivos para otra noche de rocanrol y amigos. Será en la medianoche de hoy en Buffalo (9 de Julio y Av. Roca) con entrada gratuita. La excusa perfecta es la presentación de “Lanza con cuerdas”, cuarto disco de esta formación con más de diez años de recorrido. A esta fiesta de puertas (y corazones) abiertas se sumarán Fabián Gorordo, primer guitarrista de Skirlas, y Gustavo Giannini, entre otros.

Lo explica así: “Creo que hemos tenido como banda un crecimiento musical, en parte por todos estos años vividos haciendo música y aprendido cómo son las cosas. Sobre todo en el modo de hacer canciones”.

¿Qué pasará esta medianoche? “Una fiesta del rock”, no duda en responder el guitarrista, que parte de la historia del rock en esta ciudad con Goliat, aquella banda de los 70 que filtraba rocanroles en los bailes populares de Italia Unida y Argentinos del Norte.

“Creo que hemos tenido como banda un crecimiento musical. Sobre todo en el modo de hacer canciones”. Cacho Lobello, cantante, guitarrista y compositor de Buscados Vivos.

La figura de Cacho Lobello es el hilo conductor del rock valletano que comenzó con la mencionada Goliat, continuó con Remolcador y sigue con Buscados Vivos, su más reciente formación, que ya lleva 13 años en escena. Un tiempo que es poco menos que nada teniendo en cuenta la extensa trayectoria del guitarrista.

Lobello, dice, llega muy bien al concierto de esta medianoche porque sencillamente está , también lo dice él, en un muy buen momento compositivo que se nota, entre otras cosas, en “Lanza con cuerdas”.

A diferencia de los tres discos anteriores, donde pueden percibirse variables en los tonos y las rítmicas, en este último al cosa es bien roquera, como si se tratara de un retorno a ciertas raíces musicales. “Un rocanrol detrás de otro”, lo describe.

Cacho Lobello es el autor de las canciones de este disco de las canciones de todos los discos que grabó. Se define como un compositor que aprendió el oficio de hacer canciones y como alguien muy poco amigo de los covers.

El concierto de Buscados Vivos será esta medianoche en Buffalo (9 de Julio y A. Roca) con entrada libre y gratuita.

Arte de tapa del flamante disco de Buscados Vivos.

Formada por Oscar Piojo González en guitarras, Rody Borra en bajo, Diego de la Vega en batería en el propio Lobello en guitarras, voces y composición, Buscados Vivos, el nombre, surge de un homenaje que Lobello imaginó para las Madres de Plaza de Mayo y su lucha por la aparición de sus hijos desaparecidos.

Como el nombre de una banda de rock, Buscados Vivos se resignifica y son ellos, los músicos, quienes se autoproclama buscados vivos. Por suerte, los encontramos vivos y roqueando.