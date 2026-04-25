Causa Sur Finanzas: qué es y qué clubes estarían relacionados en la investigación de lavado de dinero

El fútbol argentino tiene otro caso de posible desvío de dinero a empresas fraudulentas. La Justicia de Buenos Aires inició la “Causa Sur Finanzas”, una investigación federal concentrada en el esquema de operaciones financieras irregulares a través de vínculos entre una financiera privada y distintos actores del fútbol argentino.

La investigación judicial apunta a una presunta red de lavado de dinero y maniobras financieras irregulares que involucra a la financiera Sur Finanzas, clubes de fútbol y dirigentes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

La organización deportiva estaría vinculada a contratos fraudulentos durante los últimos cinco años, pactados por el presidente del fútbol argentino Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

El 9 de diciembre de 2025, 15 clubes del fútbol argentino fueron allanados por orden de un juez, en busca de evidencias de lavado de dinero a través de préstamos. Al mismo tiempo la sede de la Liga y de la Asociación del Fútbol Argentino también fueron intervenidos.

La entidad financiera, Sur Finanzas, pertenece al empresario Ariel Vallejos, quien fue citado a indagatoria acusado de liderar una presunta asociación ilícita dedicada a canalizar fondos de origen dudoso mediante clubes y estructuras vinculadas al deporte.

En los últimos días, la Justicia inició un operativo de investigación tras encontrar lingotes de oro valorados en más de US$ 21 millones. Todos estaban en cajas de seguridad, una de ellas a nombre de una costurera de Lomas de Zamora. Esta estaría vinculada a Vallejos y se sospecha de la prestación de identidad para transferir dinero sin sospechas.

Sur Finanzas.

La investigación también alcanza a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya que se descubrieron una serie de acuerdos entre Vallejos y «Chiqui» Tapia, aunque la entidad sostuvo públicamente que no está imputada y que colabora con la Justicia en el marco de una causa que aún se encuentra en etapa preliminar.

En este esquema los clubes de fútbol aparecen como piezas clave, ya que habrían mantenido contratos y vínculos comerciales con la financiera, lo que permitió mover dinero a través de distintas operaciones bajo apariencia legal. En la red estarían vinculados clubes de primera, segunda y tercera división.

Causa Sur Finanzas: los clubes que están involucrados en la investigación de la Justicia

Según la investigación, la operatoria habría funcionado entre 2020 y 2025 y contaría con una estructura de al menos 16 personas, entre familiares y colaboradores, que participaban en el circuito financiero cuestionado con clubes de fútbol.

Entre las instituciones involucradas, figuran:

Independiente

San Lorenzo

Racing

Argentinos Juniors

Platense

Temperley

Los Andes

Deportivo Morón

Brown de Adrogué

Deportivo Armenio

Excursionistas

Defensores de Glew

Acassuso

Dock Sud

Victoriano Arenas

La Justicia ordenó allanamientos y operativos simultáneos con el objetivo de recolectar contratos, documentación contable y dispositivos electrónicos que permitan reconstruir el circuito del dinero.

Sur Finanzas figura como uno de los sponsors más importantes en el fútbol argentino

Causa Sur Finanzas: qué cargos se les acusa a la financiera y Chiqui Tapia

En cuanto a las maniobras bajo sospecha, los fiscales apuntan a prácticas como el descuento de cheques con tasas abusivas, préstamos con intereses usurarios y la imposición de sistemas de pago propios de la financiera, lo que habría generado ganancias ilícitas en perjuicio de los clubes.

Además, se investiga si estas operaciones sirvieron para blanquear dinero a través del sistema del fútbol, aprovechando contratos de patrocinio, intermediación financiera y movimientos entre instituciones deportivas.

Otro foco está puesto en el flujo de fondos hacia el exterior y el rol de intermediarios, lo que amplía la causa hacia posibles delitos de evasión y triangulación internacional de dinero. En paralelo, la Justicia busca reconstruir la estructura dirigencial de los clubes involucrados, solicitando datos de autoridades, comisiones directivas y movimientos financieros desde al menos 2021.

La investigación todavía está en desarrollo y se suma a la larga lista de posibles casos fraudulentos e ilegales por parte de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y sus socios.

Con información de Infobae y La Gazeta