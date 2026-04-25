Franco Colapinto en Buenos Aires: música, turismo y actividades para hacer este fin de semana

Mientras Colapinto acelera, la ciudad suma paseos tradicionales y propuestas culturales como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y el BAFICI.

Hay fines de semana en Buenos Aires en los que todo parece ocurrir al mismo tiempo. Buenos Aires se vuelve una especie de tablero donde conviven mundos distintos: la literatura, el cine, la música, el deporte. Este es uno de esos. Y en el centro, como una escena improbable que mezcla velocidad y asombro, aparece un nombre propio: Franco Colapinto.

El domingo 26, el piloto recorrerá las calles porteñas en el marco del “Road Show”, una exhibición que marcará el regreso simbólico de la Fórmula 1 a la ciudad después de 14 años. No es una carrera, pero el efecto será parecido: ruido, adrenalina y miles de personas mirando hacia el mismo punto. Colapinto será, además, el primer argentino en conducir un auto de la máxima categoría del automovilismo mundial en pleno circuito urbano de la ciudad. Un gesto que tiene algo de espectáculo, pero también de postal histórica.

Desde las 9 de la mañana se habilitarán los accesos al público. Habrá dos escenarios principales en plaza Seeber y plaza Sicilia, con pantallas gigantes para seguir cada vuelta desde distintos ángulos. A las 11, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad pondrá música en vivo a una jornada que también tendrá DJs y actividades complementarias. La ciudad, otra vez, como escenario múltiple.

Franco Colapinto será el gran protagonista del fin de semana con una exhibición histórica en las calles de Buenos Aires.

Qué hacer en Buenos Aires si vas a ver a Colapinto

Pero no será el único evento que movilice gente. Ese mismo día, Palermo también será territorio de corredores con una nueva edición de la Maratona organizada por el Consulado General de Italia. Tres circuitos, 3K, 10K y 15K, que ya son parte de una tradición que mezcla deporte, comunidad y celebración.

La agenda, sin embargo, empieza antes y va mucho más allá. Este fin de semana también marca el inicio de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará en La Rural hasta el 11 de mayo. Medio siglo de un evento que no solo convoca lectores, sino que también construye conversación: presentaciones, firmas, debates, mesas redondas. Este año, además, suma un pabellón homenaje que recorre su propia historia.

Buenos Aires refuerza su perfil como capital de eventos, con propuestas que movilizan turismo, cultura y deporte en simultáneo.

En paralelo, el BAFICI llega a su cierre con más de 4600 proyecciones distribuidas en distintas salas de la ciudad. Una despedida que, como cada año, reúne a realizadores, críticos y espectadores en torno a ese ritual silencioso que es ver cine.

El viernes, el arte también tomará las calles con una nueva edición de Retiro Abierto: 55 galerías y espacios de diseño extenderán sus horarios y abrirán con programación especial. Habrá circuitos guiados, micro shows acústicos y acciones artísticas que transforman el barrio en una especie de mapa cultural en movimiento.

Y la música no se queda atrás. El sábado, la banda uruguaya No Te Va Gustar vuelve a tocar en el estadio de Ferro Carril Oeste, mientras que Q’Lokura se presentará en el Movistar Arena como parte de su gira internacional.

La acumulación de eventos no es casual. Desde el Ente de Turismo de la ciudad, su presidente, Valentín Díaz Gilligan, lo resume en una idea: la sinergia. “Nuestra prioridad es el trabajo conjunto con el sector privado para que Buenos Aires no sea solo un destino, sino una capital mundial de eventos”, señaló. Y agregó: “Cada gran evento es una vidriera al mundo y una oportunidad concreta de trabajo para hoteles, restaurantes y comercios”.

La ciudad, en ese sentido, no solo se muestra: se activa. Vienen turistas, se llenan hoteles, se ocupan mesas, se encienden escenarios. Todo se mueve.

La agenda se completa con clásicos como el mirador del Obelisco y los recorridos turísticos por la ciudad.

A esa agenda se suman, como siempre, los clásicos. El Obelisco abre su mirador de 9 a 21 con vistas panorámicas que ya atrajeron a más de 20 mil personas. Los paseos en catamarán conectan Puerto Madero con La Boca y permiten mirar la ciudad desde el río. El bus turístico recorre los puntos emblemáticos con su sistema de ascenso y descenso libre. Y la calle Corrientes, con su programa 24 horas, suma intervenciones, música en vivo y escenas inesperadas.

Buenos Aires insiste en esa identidad múltiple: más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol. Una ciudad que no se define por una sola cosa, sino por la superposición de todas.

En ese mapa, este fin de semana tiene algo particular. Mientras alguien hojea un libro en La Rural, otro mira una película en una sala oscura. Mientras una banda suena en Ferro, alguien corre por Palermo. Y en algún punto, en medio del ruido y la velocidad, un auto de Fórmula 1 atraviesa la ciudad y deja una marca breve, intensa, imposible de repetir.

Para más información:

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