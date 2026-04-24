River recibe a Aldosivi por el Torneo Apertura y Coudet planea cambios: formaciones, hora y TV

Este sábado, desde las 21:30, River Plate recibe a Aldosivi en el Estadio Monumental por la 16° fecha del Torneo Apertura, la anteúltima de la fase regular. Luego, el equipo deberá disputar el partido pendiente de la 9° jornada ante Atlético Tucumán, nuevamente como local.

Los dirigidos por Eduardo Coudet llegan golpeados tras caer en el Superclásico ante Boca Juniors por 1-0 y cortar un invicto de nueve partidos (siete con el nuevo DT). Más allá de la polémica del final -con reclamos de penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta-, el equipo retrocedió en su nivel y se fue reprobado por los hinchas.

Respecto al once inicial, Coudet analiza modificaciones en relación al equipo que cayó ante el Xeneize. La primera variante es obligada: Sebastián Driussi sufrió un desgarro grado 2 en el bíceps femoral derecho y estará fuera alrededor de un mes. Su reemplazante sería Maximiliano Salas, como ocurrió en el último partido.

En tanto, las demás serán por rendimiento: todo indica que el entrenador no guardará jugadores para la visita a Red Bull Bragantino de este jueves, por la tercera jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana.

¿Perdió el puesto Lautaro Rivero?

Lautaro Rivero, de flojo rendimiento en el Superclásico, está bajo la lupa y podría salir del equipo: Germán Pezzella pelea por meterse en la zaga junto a Lucas Martínez Quarta. Además, el DT mantiene dos dudas más: en el ataque, entre Kendry Páez o Ian Subiabre; y en el mediocampo, entre Juan Cruz Meza y Giuliano Galoppo.

En esa zona, además, vuelve a llamar la atención la ausencia de Kevin Castaño, que otra vez no fue convocado, mientras que aparece Lucas Silva, volante de 19 años que tendrá su primera convocatoria en Primera tras disputar apenas siete partidos en Reserva.

River marcha segundo en la Zona B, con 26 puntos, y necesita ganar para afianzarse en los puestos de arriba y definir la fase eliminatoria como local. El líder es Independiente Rivadavia con 30 unidades, mientras que Argentinos Juniors y Rosario Central suman 26 y 24, respectivamente.

Por su parte, Aldosivi atraviesa un pésimo momento: no ganó en el torneo (siete empates y siete derrotas) y tampoco registra triunfos en el Monumental (cuatro caídas y un empate). Sin embargo, su entrenador Israel Damonte se mostró optimista: «No me gusta esa palabra de ‘partido perdible’. Pensando así, lo vas a perder siempre. En algún momento, River ha perdido partidos en su cancha. Se puede ganar», aseguró.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza o Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Hora: 21:30.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

TV: TNT Sports.

Estadio: Monumental.