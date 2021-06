Buscan a una argentina desaparecida en Uruguay: la familia pide que «aceleren» la investigación

Interpol, la policía argentina y la uruguaya buscan a Andrea Panini, una argentina con doble nacionalidad, de 43 años, residente en Uruguay, quien fue vista por última vez el jueves pasado, mientras se dirigía al juzgado, tras haber denunciado a su expareja por violencia de género tiempo atrás y tener monitoreo electrónico.

"Interpol ya está actuando e hicimos la denuncia a la Policía por su desaparición", dijo a Télam su hermana Andrea, quien radicó la denuncia en la comisaría 22 del departamento uruguayo de Canelones el mismo jueves.

“La fiscal no dijo mucho, dicen que se están ocupando, que están revisando las cámaras, pero todavía no hay nada”, agregó y aseguró que Interpol, la policía argentina y la uruguaya “no activan los rastrillajes”. Añadió que “la policía está con el tema, pero los que fueron a buscar a Andrea son los vecinos y gente que no la conoce y se conmovió con el caso”.

Paula sostuvo que la fiscal les dijo que “la policía se llevó un celular de Andrea y ella tenía dos; esto es algo raro, no hay nada en concreto. La tienen como ausente, no la tienen como alguien que está desaparecido”.

La mujer, de ojos color marrón, una altura de 1,65 metros y pelo castaño oscuro, vestía pantalón blanco y una cartera negra, al momento de su desaparición el jueves pasado, según informaron los familiares en un texto enviado por WhatsApp con la imagen de Panini.

"Andrea desapareció el jueves 10 de junio en El Remanso Neptunia, Uruguay, y se dirigía a los juzgados de Atlántida, por una causa de violencia de género contra su expareja", según el texto difundido, que agrega que "Andrea es una persona muy positiva y sana, instructora de yoga".

En el último tiempo, según relataron, "estaba pasando un momento difícil por un largo litigio con su expareja, padre de su hijo, quien tiene una tobillera electrónica a pedido de la Justicia la cual le prohibía acercarse a ella".

La mañana del jueves pasado, Andrea saludó a una amiga por su cumpleaños y se comunicó con sus amigas, con quienes estaba en contacto diario, aseguraron. "Dejó a su hijo con un vecino cerca del mediodía para ir al Juzgado a dejar una documentación y avisó que volvería a las 15 pero desde ahí le perdimos el rastro", dijo su hermana.

En caso de tener información sobre su paradero se solicita comunicarse al número +59891004003, que pertenece a Uruguay, al teléfono de Argentina: +5491131071810 o dar aviso al 911.

- Con información de Agencia Télam.-