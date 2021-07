Calamidad y belleza a pocos metros

Roca

El contraste es muy evidente. De un lado el verde y el parque, ideal para las caminatas y el esparcimiento y del otro la nada misma, los pozos, lagunas interminables cuando llueve y la oscuridad.

Es decir la belleza y la calamidad a pocos metros. Estoy hablando de la margen norte del canal grande, entre la calle Damas Patricias y Ruta 6. Jamás en los años en que vivo por esa zona se vio a nadie del municipio arreglando una calle que es transitada por cientos de caminantes y por vecinos que viven al oeste de Roca y por vehículos que van hacia J.J. Gómez. Es más, hay casas que tienen su salida a esa calle de la que nadie se hace cargo de mantener.

De Damas Patricias a San Juan está el parquizado nuevo e impecable. Pero no se trata de pedir el mismo escenario, sino simplemente que se mantenga, que pase una máquina una vez al año y que las lagunas que se forman cuando llueve, que son bastante profundas, se rellenen para que la calle no quede virtualmente cortada con cuatro gotas que caen. Aún así, a pesar de lo tremendamente destruida que está, cientos de personas la usan a diario para caminar. Y si no es mucho pedir, también unas luces, para que no sea una boca de lobo.

Raúl Moptý - DNI 17.506.065