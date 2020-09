Agustín Canapino prevaleció en la serie inicial del TC en el autódromo de San Nicolás Gentileza.

Agustín Canapino se llevó la primera serie de TCen el autódromo de San Nicolás, por la cuarta fecha de la certamen, pero como ingresó el auto de seguridad para retirar al Chevrolet de Santiago Mangoni, por lo que la prueba se vio interrumpida.

En el inicio, Julián Santero se tiró por afuera y luego intentó a la salida de la variante para ganar la cuerda en la siguiente curva, pero el campeón se recuperó, mantuvo el liderazgo y se encaminó hacia el triunfo.

Juan P. Gianini se ubicó tercero, después de relegar a Jonatan Castellano, Guillermo Ortelli y Mariano Werner, quien había partido desde el lugar 12, luego de cambiar el motor del Ford después de la final de ayer.

“Me sorprendió la maniobra de Santero, pero por suerte pude recuperar el liderzgo. Después me presionó y me salvó el auto de seguridad, no se qué hubiera pasado si no”, comentó Canapino.

Werner avanzó rápido y terminó sexto en la primera serie. Gentileza.

El tetracampeón destacó que “en la segunda largada, pude escaparme un poco. Estamos en el ritmo y creo que podemos tener una buena final. El auto de seguridad quizás nos condicione en la grilla, porque no es lo mismo largar primero que tercero, más en una prueba tan corta, pero trataremos de ganar”.