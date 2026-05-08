Hantavirus: Estados Unidos organiza un vuelo de evacuación para sus ciudadanos en el crucero afectado

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, se dirige actualmente a las Islas Canarias.

El gobierno de Estados Unidos anunció que prepara un operativo de evacuación para sus ciudadanos que permanecen a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus en el océano Atlántico.

La embarcación, de bandera neerlandesa y operada por Oceanwide Expeditions, navega actualmente hacia las Islas Canarias, donde se espera que arribe el próximo domingo, específicamente a la isla de Tenerife.

Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos indicaron que siguen de cerca la situación sanitaria a bordo y mantienen contacto permanente con el personal del crucero, los pasajeros estadounidenses y autoridades sanitarias internacionales.

“El Departamento de Estado está siguiendo de cerca el brote de hantavirus en un crucero neerlandés en el Océano Atlántico”, señaló un portavoz, quien confirmó que ya se está organizando un vuelo de repatriación para evacuar a los ciudadanos estadounidenses.

Según informaron, el operativo se activará una vez que el barco arribe a Tenerife, donde además se brindará asistencia consular a los pasajeros afectados.

De acuerdo con la empresa operadora, a bordo del MV Hondius viajan más de 140 pasajeros, entre los cuales hay al menos 17 ciudadanos estadounidenses.

El brote de hantavirus en el crucero ya generó preocupación internacional y activó protocolos sanitarios en distintos países, aunque especialistas remarcan que el riesgo de transmisión entre personas es bajo.