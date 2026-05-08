La Justicia reactivó la reforma laboral y el Gobierno celebró la plena vigencia de la ley

El Gobierno nacional aseguró que la Ley de Modernización Laboral “se encuentra en plena vigencia” luego de que la Justicia dejara sin efecto la medida cautelar que había suspendido 81 artículos de la norma cuestionada por la CGT.

Revocaron la cautelar contra la reforma laboral

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 revocó la cautelar que había sido dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 y que frenaba parte de la aplicación de la Ley 27.802.

“La resolución judicial dictada en el día de la fecha destaca que en la medida cautelar que fuera ordenada por el señor juez laboral —quien intervino anteriormente en la causa y que fuera declarado incompetente— no se encuentran reunidos los requisitos legales exigibles para su procedencia”, señaló la cartera conducida por Sandra Pettovello.

El Gobierno remarcó además que la reforma laboral constituye “una herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica de los trabajadores y empleadores”.

El fallo fue firmado por la jueza federal Macarena Marra Giménez, quien resolvió dejar sin efecto la medida cautelar dispuesta el 30 de marzo pasado en el marco de una causa iniciada por la Confederación General del Trabajo contra el Estado nacional.

En la resolución, la magistrada consideró que el juez laboral que había dictado la suspensión carecía de competencia para intervenir en el expediente y recordó que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ya había establecido que la causa debía tramitar en el fuero contencioso administrativo.

Marra Giménez también cuestionó el alcance de la cautelar, al señalar que la CGT pretendía suspender de manera provisoria 81 artículos vinculados con contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, huelga, actividad sindical, vacaciones y modalidades de contratación.

Según la jueza, analizar en una instancia cautelar la constitucionalidad de un conjunto tan amplio de normas implicaría adelantar opinión sobre el fondo de la causa. En ese sentido, sostuvo que realizar un examen preliminar sobre la eventual arbitrariedad o inconstitucionalidad de la ley “resultaría un claro abuso del instituto cautelar”.

La magistrada añadió además que las leyes “gozan de una presunción de legitimidad” y consideró que el planteo impulsado por la CGT requiere un análisis más profundo en la sentencia definitiva.

Por último, el fallo señaló que no existía peligro en la demora que justificara mantener suspendida la aplicación de la reforma laboral, ya que el expediente tramita bajo el procedimiento sumarísimo, con plazos abreviados para resolver la cuestión de fondo.

Con información de NA