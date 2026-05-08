María Emilia Soria recibió en Roca a Gennuso, el exintendente de Bariloche

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, mantuvo este viernes una reunión con el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, en un encuentro que rápidamente generó repercusiones dentro de Río Negro.

La reunión -según después se difundió- estuvo enfocada en temas de gestión, infraestructura y desarrollo regional pero, sin embargo, el encuentro se produjo en un contexto de cruces públicos del gobernador Alberto Weretilneck con la gestión de la jefa de Roca y, también, con el barilochense Gennuso.

Por su parte, el mandatario provincial estuvo esta semana en Roca durante la presentación de ofertas para la nueva sede de la Secretaría de Energía y allí dejó una señal política de cara al futuro electoral: sostuvo que Juntos Somos Río Negro está dispuesto a conformar un frente amplio para competir en la ciudad frente al espacio referenciado en los hermanos Soria.

Infraestructura y conectividad, entre los principales planteos

Foto: municipalidad de Roca.

Durante el encuentro, uno de los ejes estuvo puesto en la necesidad de avanzar con obras de infraestructura para acompañar el crecimiento de Roca y Bariloche.

“La realización de obras de gran magnitud, como la ampliación de las redes de agua, cloacas y plantas depuradoras; obras viales estratégicas como la ampliación de la Ruta 22, mejoramiento de Ruta 6 para el tránsito de carga en Roca y la mejora de accesos en Bariloche para el turismo; son algunas de las cuentas pendientes de los gobiernos provincial y nacional sobre ambas ciudades”, expresó Soria.

La intendenta también remarcó que ambas localidades cumplen un rol importante para el desarrollo económico de Río Negro, tanto desde la producción frutícola como desde el turismo.

Gennuso, por su parte, destacó la importancia de impulsar «políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos”, señaló el exintendente barilochense. Además, indicó que desde Fundación Mapa continuará trabajando para acompañar proyectos vinculados al desarrollo de las comunidades.