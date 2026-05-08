Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este viernes 8 de mayo 2026.-

Dólar hoy: en el inicio de la última rueda financiera de este viernes 8 de mayo 2026, el mercado de divisas opera con una estabilidad consolidada tras una semana de acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA). Bajo el esquema de administración cambiaria vigente, las cotizaciones inician el día con variaciones mínimas, buscando dar previsibilidad a los contratos de exportación e importación.

El comportamiento del dólar oficial continúa siendo el eje de referencia para la economía real, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan un equilibrio sólido en el mercado de capitales.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este viernes 8 de mayo 2026

En la apertura de este 8 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.370 para la compra.

$1.420 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este viernes 8 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1370 1420 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1365 1415 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1362 1412 Banco Ciudad de Bs As 1350 1410 Banco Patagonia 1365 1415 Banco Hipotecario 1370 1410 Banco Santander 1365 1415 Banco Credicoop 1365 1415 Banco Macro 1355 1415 Banco Piano 1365 1425 Banco BPN 1355 1425

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: viernes 8 de mayo 2026

El dólar oficial abre la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este nivel de precios completa el deslizamiento programado para la primera semana completa de mayo 2026, manteniendo la competitividad sin convalidar saltos bruscos.

En consecuencia, el dólar tarjeta —referencia para servicios de streaming y consumos en el exterior— se posiciona en los:

$1.846.

Según los reportes oficiales del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista permite una transición ordenada hacia el fin de semana, sin presiones adicionales sobre la demanda de divisas.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: viernes 8 de mayo 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.425, operando con una brecha técnica muy estrecha respecto al tipo de cambio minorista.

Por su parte, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.495, manteniéndose como el canal predilecto para la gestión de carteras corporativas.

La paridad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este viernes es atribuida por los analistas a la absorción de liquidez que realiza el Tesoro y a la firmeza de las reservas líquidas acumuladas por la autoridad monetaria.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: viernes 8 de mayo 2026

En el circuito informal, el dólar blue arranca el viernes 8 de mayo 2026 a:

$1.380 para la compra.

$1.400 para la venta en la City porteña.

Al compararlo con el dólar oficial para la venta, la brecha cambiaria se mantiene en niveles mínimos históricos, situándose por debajo del 1,5%.

Al igual que ocurre con el dólar MEP, el mercado informal muestra un volumen de operaciones acotado, lo que sugiere una migración de los pequeños ahorristas hacia el mercado formal ante la falta de incentivos para la especulación financiera en el corto plazo.