River llegó a un acuerdo con Ángel Correa: qué falta para que se convierta en refuerzo

El campeón del mundo con la Selección Argentina llegó a Tigres en 2025.

La posibilidad de que Ángel Correa regrese al fútbol argentino comenzó a tomar fuerza en las últimas horas. Según trascendió, River alcanzó un acuerdo verbal con el delantero campeón del mundo y ahora trabaja para resolver el aspecto más complejo de la operación: la negociación con Tigres de México.

La dirigencia millonaria logró avanzar en las conversaciones con el futbolista al ofrecerle un salario similar al que actualmente percibe en el conjunto mexicano, además de un vínculo de larga duración.

Ese entendimiento permitió acercar posiciones y dejó abierta la puerta para una transferencia que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado.

Por otro lado, hay que aclarar que el pacto solo es por el monto del sueldo. De esta forma, aún no se arregló la duración del contrato y tampoco las cláusulas u objetivos, que habitualmente se suelen incluir en este tipo de convenios.

A su vez, el conjunto mexicano pretende recibir 14 millones de dólares para vender a Ángel al Millonario en este mercado de pases venidero.

En River, buscan reducir ese monto y acercar la operación a una cifra cercana a los 10 millones. Para ello, la institución también trabaja en posibles salidas dentro del plantel profesional, con el objetivo de liberar masa salarial y generar recursos para afrontar la inversión.

Correa es considerado una prioridad para reforzar la ofensiva del equipo y su experiencia internacional representa un atractivo adicional para una dirigencia que busca jerarquía de cara a los desafíos de la segunda parte de la temporada.

El impacto de Ángel Correa en River y los movimientos del plantel

El nacido en Rosario el 9 de marzo de 1995, debutó profesionalmente con la camiseta de San Lorenzo, donde conquistó la histórica Copa Libertadores 2014.

Luego, emigró para jugar en Atlético de Madrid y estuvo 11 temporadas consecutivas en España. En 2025, arribó a Tigres por 8 millones de euros.

Desde su llegada al club con sede en San Nicolás de los Garza, en el área metropolitana de Monterrey, el campeón del mundo en 2022 disputó un total de 54 partidos oficiales con la camiseta de Tigres UANL.

En este lapso de tiempo, Correa convirtió 23 goles y también repartió 13 asistencias. Sin embargo, cabe aclarar que no conquistó ningún título, ya sea local o internacional.