Caravana azul en Bariloche por las personas con autismo

“El diagnóstico es un quiebre en la familia. Hacés el duelo del hijo que soñaste con el que te tocó. Pero es necesario afrontar lo que tiene para ayudarlo”. Valeria Suárez es una de las fundadoras de TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo) Padres que nació en 2007, cuando no casi había información acerca del autismo.

Este viernes, este grupo, junto a otras dos organizaciones como Inclusión Sur y Asociación de Padres, organizarán una caravana azul para conmemorar el Día Internacional del Autismo que partirá a las 15.45 del Centro Cívico.

“El color azul tiene mucho que ver con la manera en que nos sentimos como papás. El mar puede ser calmo o tormentoso. Tenemos días muy buenos y días terribles, de llanto, dolor y angustia. Por eso, se identifica con el color azul”, explicó Suárez, madre de Emanuel de 12 años.

Se estima que 1 de cada 160 personas en el mundo tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y los integrantes de las organizaciones aseguran que “cada vez son más”. “Al haber más conciencia, hay detección temprana. Al difundir el espectro, se ayuda a que las familias reconozcan señales de alarma y a lograr una mejor calidad de vida”, indicó Suárez.

Cada 2 de abril, los edificios públicos en muchos países se visten de azul. Foto: gentileza

La mujer contó que una señal es cuando a los niños pequeños se los llama por su nombre y no responden. O no señalan cuando uno les pregunta algo. “De todos modos, -aclaró- el espectro es tan grande que cada niño tiene su traje a medida. No son iguales. Hay que ser cauteloso. Pero hoy la mayoría de los pediatras están capacitados en esas señales de alarma y se las transmiten a los papás”.

Suárez admitió que las redes sociales permitieron que las distintas organizaciones abocadas a la problemática puedan reunirse. El 2 de abril del 2019 se movilizaron en el Centro Cívico y muchas familias se acercaron a consultar por sus hijos.

La caravana arranca a las 15.45 de este viernes del Centro Cívico. Foto: gentileza

“Muchos te hacen preguntas en el Facebook. Pasa que cuesta hablar de discapacidad. Y como alguna vez me dijo un médico, el autismo es una discapacidad invisible. Es difícil que el otro acepte la discapacidad que no ve”, planteó y agregó: “Esto lleva más al bullying. Hay que saber que estos chicos repiten cosas, que cuando se fanatizan con algo, se vuelven expertos y que no entienden el doble sentido, ni el chiste. El sueño de nosotros como padres es hacer una sociedad más inclusiva”.