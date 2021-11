Carla Vizzotti y Roberto Feletti se reunieron para tratar el congelamiento de precios en medicamentos

Después de acordar el congelamiento de precios de más de 1400 productos en supermercados, el Gobierno Nacional analiza realizar una intervención similar en los valores de los medicamentos.

Por avanzar en ese sentido, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la titular del PAMI, Luana Volnovich.

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, los instó a que formen una mesa de trabajo para estudiar la medida entre las tres carteras. Así lo reveló el canciller Santiago Cafiero.

"Se va a llevar adelante una mesa técnica para sacar conclusiones y definir los próximos pasos a seguir. Hoy se va a terminar un diagnóstico preciso sobre cuál fue el motivo del aumento desmedido del precio de algunos medicamentos", aseguró el exJefe de Gabinete.

Analizamos con @RobertoFeletti la evolución de los precios de los medicamentos y las herramientas que el Estado tiene para garantizar su acceso a la población. pic.twitter.com/wM3K3SCjwc — Luana Volnovich (@luanavolnovich) November 3, 2021

Volnovich compartió su análisis con Feletti sobre las políticas de regulación de precios de PAMI. De acuerdo al relevamiento del organismo, unos 3 millones y medio de afiliados ahorran $4.200 por mes en medicamentos.

Ayer, en declaraciones radiales, Feletti adelantó que "no puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado".

"No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. Me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", agregó el funcionario.

Las cámaras que nuclean a los laboratorios del país se manifestaron en contra del eventual congelamiento mediante un comunicado.

"Resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”, señalaron en un escrito redactado por la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala).