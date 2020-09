Carlos Pérez: “Trabajé toda la vida en la chacra, amo lo que hago”

Carlos Pérez, 37 años, es la cuarta generación de productores frutícolas en la familia con especialidad en peras, manzanas, algo de durazno y ciruela, todo para consumo en fresco. “Y con la quinta generación pisándome los talones”, dice este productor que tiene su chacra en la zona de 4 Galpones en Roca.

La quinta generación a la que se refiere es su descendencia que hoy está compuesta por 4 hijas y un varón, este último de 7 años de edad.

“Nací en la chacra, hace unos 14 años que estoy más firme con el viejo, que ya quiere dejarme a cargo pero nunca se decide, se sube al tractor y sale a hacer algún trabajo, feliz, estuvo tantos años que es difícil”, explica Pérez sobre su padre, que es el presidente de la Cámara de Productores de Roca.

“El trabajo con la gente lo hago yo”, aclara quien maneja actualmente unas 28 hectáreas, “parte de ellas heredadas y otras compradas”.

En su chacra producen manzanas Red, Granny, un poco de Red Chief. En peras también lo tradicional, “lo que funciona, otros productores han cambiado y ahora no saben qué hacer”, explica sobre la decisión de trabajar con estas variedades frutícolas.

Bien acompañado por sus guardianes, en un ambiente bien valletano.

“Esto tarda varios años en dar, un productor chico no se puede dar el lujo de estar cambiando, yo tengo algunos cuadros nuevos pero estoy sufriendo porque no me da el kilaje... hay que esperar 7/8 años, es mucho”, plantea sobre uno de los principales inconvenientes que tiene la actividad a la hora de reconvertir el monte.

“Por hectárea estamos en unos 35 a 40 mil kilos es lo normal promedio, a veces da más pero hay cuadros de 70 años a los que no les puedo pedir mucho... no fallan, siempre dan lo mismo, pero no les podés pedir más”, indice Pérez sobre su realidad productiva en la chacra.

Frente a la consulta de cómo se presentó la temporada con la pandemia dice: “tuvimos suerte, nos agarró en las últimas dos semanas de cosecha, ahora en la chacra hay mucho distanciamiento, pero la gente particular se fue, tenía unos correntinos que vienen todos los años pero costó para que pudieran salir e irse a su provincia, estuvo complicado”.

“La temporada fue normal, si esto pasaba en febrero nos mata, no nos hubieran dejado terminar de cosechar, hubiera sido desastroso, eso nos terminaba de tapar”. Carlos Pérez, productor frutícola.

“La temporada fue normal, si esto pasaba en febrero nos mata, no nos hubieran dejado terminar de cosechar, hubiera sido desastroso, eso nos terminaba de tapar”, aclara sobre lo cerca que estuvieron de tener una temporada para el olvido.

“Lo bueno es que terminamos de cosechar y entregamos, ahora hay que esperar que la vendan, que la cobren, esa es otra historia”, comenta Pérez sobre una situación que se repite año tras año y que es la etapa de comercialización.

Este productor entrega su fruta a Fruempac desde hace más de 40 años, “nos conocen, hay confianza", dice al respecto.

Chacra impecable y esperanzas renovadas frente a una nueva temporada frutícola.

Consultado sobre otra de las realidades de la fruticultura que es el traslado de la actividad a gente más joven, Pérez indica que “no hay muchos productores jóvenes, yo estoy en la Cámara y si cuento 3 o 4 de la edad mía es mucho, después de 60/65 para arriba, cada vez es mas difícil la renovación, con el que hablás te dice que sus hijos se van a otra actividad”.

Pero Carlos Pérez es joven y precisamente está en la actividad, lo que contradice un poco la idea que predomina en el sector. ¿Cómo llegaste a la chacra, hicieron fuerza para que te quedaras?

-No, no, indirectamente trabajé toda la vida en la chacra, aprendí a manejar el tractor a los 5 años, siempre estuve ayudando en lo que podía, amo la chacra, en su momento no pude seguir estudiando y empecé acá, también porque mi viejo pudo mantener esto, si hubiera estado mal capaz terminaba vendiendo, pero siguió trabajando.