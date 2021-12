Tevez: «Riquelme no entra más a la cancha, los que entran son los jugadores»

Desde otro rol, ya fuera de Boca, Carlos Tevez dio una entrevista a TyC Sports en la que tocó todos los temas. Su vida personal, el club y la gestión dirigencial fueron algunos de los aspectos de los que habló el ‘Apache’.

Desde el punto de vista humano, Carlitos contó que »por primera vez en 19 años le organicé el cumpleaños a mi mujer. Pude ir a Mendoza, disfrutar. Es una provincia muy linda. También visité parientes en Santiago. Conocí provincias que me han sorprendido muchísimo porque antes solo iba a jugar. Es algo muy lindo el cariño de toda la gente».

En cuanto a lo físico comentó: »Sigo entrenando, siempre fui profesional en todos los sentidos. Hace 5 meses que dejé de jugar pero empecé con el paddle y está bueno. Trato de hacer cosas para estar en forma y eso me hace bien».

Tevez no se retiró cuando dejó de jugar en Boca a mitad de año, pero al mismo tiempo no está jugando en ningún club. »A veces me pica el bichito, otras no. Estoy muy bien así y no necesito volverme loco por volver a jugar. Si vuelvo será algo que se combine con la tranquilidad de mi familia. Sería mezclar el placer de la familia y el placer del fútbol. No me iría a jugar a un lugar donde se que la voy a pasar mal», aclaró.

En el mismo sentido agregó: »Por momentos siento que me retiré, por momentos no. La verdad que levantarme 6 y media de la mañana no tengo ganas, pero al mismo tiempo quiero seguir ganando cosas. Me conozco y se que si vuelvo a jugar, voy a querer ganar».

El jugador de fútbol relega muchos momentos con sus seres queridos para dedicarse a una profesión que requiere muchos cuidados y una forma de vida distinta al resto. »Estoy disfrutando momentos perdidos con mi familia y mis amigos. La gente en la calle me demuestra el cariño y me pide que vuelva. No estoy para este mundo Boca que te consume mucho».

Boca le ganó a Talleres por penales en la definición de la Copa Argentina y Tevez vio el partido por TV. »Vi la final como hincha y como ex jugador».

Consultado sobre el técnico de River, Tevez señaló que »la continuidad de Gallardo levanta la vara del fútbol argentino, que está muy baja. Si Boca no levanta futbolísticamente, va a ser muy difícil».

Al mismo tiempo valoró los logros del Xeneize, que obtuvo la Copa Maradona y la Copa Argentina. »A pesar de que Boca juega mal, no tiene una idea de juego hace tiempo y le cuesta, sigue ganando campeonato. Y eso pasa desde que está Gallardo, Boca gana dos campeonatos por año. Obvio que la gente quiere la Libertadores, pero rescato eso. Estamos en frente del mejor River de la historia pero nosotros seguimos ganando campeonatos».

Battaglia es uno de los que terminó el año con una sonrisa, después de varios partidos flojos. »Cuando agarró Seba se vio una idea y después eso se fue diluyendo. Lo felicito porque ha sacado el equipo adelante, hay que confiar en él porque lleva a Boca por el buen camino», dijo Tevez.

‘‘Román no entra más a la cancha, los que entran son los jugadores. Ya ni la camiseta gana partidos, antes era una cosa y hoy es otra», añadió.

«Creo que no es imposible jugar con los pibes, si es clara la idea del club, se puede hacer. Habría que plantear que en la Copa Libertadores el objetivo es octavos o cuartos, pero hay que ser claro», opinó.

La continuidad de Edwin Cardona es muy difícil y también habló del tema. »Soy amigo del gordo (por Cardona). Creo que se equivocó por el momento en el que decidió no volver, porque el club se estaba jugando la Libertadores. Todos sabemos lo que es el gordo como jugador, pero él tenía que hacer todo perfecto para que le renueven y sabemos que no fue así».

Consultado el tema Sebastián Villa, Tevez se puso como ejemplo de un jugador que pierde el cariño de la gente y lo que cuesta recuperarlo. »Me pasó cuando fui a China. Para remontar la situación hay que tener muchos huevos. Fue ese semestre que le ganamos el campeonato a River. El técnico, mis compañeros y la hinchada me miraban de costado. La banqué hasta que llegó mi momento y la di vuelta’‘, contó.

Carlitos señaló que cuando volvió de China »en la calle nunca me sentí resistido, pero en la cancha había cierto murmullo. Uno lo nota».

»No creo que me llame Román, tampoco lo quiero. Ya estoy afuera, no cambió nada mi pensamiento del día que me fui. Cuando vi el partido del miércoles no sentía que tenía que estar ahí. Doy gracias de que ganamos en los penales por mis ex compañeros. Mi cabeza no está para tener problemas todos los días. Cualquier cosa que pasaba en Boca el problema era yo. ¿Te imaginás si Boca no juega bien y estoy yo en la cancha?», mencionó.

Riquelme y la idea del Tevez ‘dirigente’

El ex futbolista del Manchester City y United se metió de lleno en la parte política y no dejó pregunta sin responder cuando los periodistas lo consultaron sobre Juan Román Riquelme y el día que habló con los jugadores después de la derrota con Gimnasia de local. »No estoy de acuerdo con la manera de manejarse de la gestión de Riquelme. Si yo estaba en el micro, no bajaba. Con la calentura de perder un partido, el que fue jugador lo sabe».

En cuanto a la posibilidad de ser directivo en el corto plazo indicó: »Lo de ser dirigente son ideas que tienen otros y me la van tirando. Ni yo se qué voy a hacer. Terminé el primer año del curso de técnico, uno empieza a ver otras opciones».

Tevez declaró que si decide no jugar más, tiene que hacer el duelo. »Lo que decida después, me prepararé para hacerlo lo mejor posible, sea técnico o dirigente. Es una decisión que tengo que tomar y no la tengo clara«, subrayó.

«Todos saben la relación que tengo con la ex dirigencia anterior. Y Todos saben que si yo pongo mi nombre, las cosas las manejo yo. Si siento que no estoy preparado para ser dirigente, no voy a estar y eso no cambia mi amistad con Daniel (Angelici) y con Mauricio (Macri). Pero faltan dos años de gestión y hay que desearlo lo mejor (a la actual dirigencia)», enfatizó.

«No voy a jugar en otro club que no sea Boca en Argentina. Me han llamado y me siguen llamando, les doy las gracias pero no».