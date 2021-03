Carreras lamentó la designación de Soria: "Su trato nos genera preocupación"

La gobernadora de Río Negro Arabela Carreras lamentó la designación de Martín Soria al frente del Ministerio de Justicia. Al encabezar un acto en Luis Beltrán, la mandataria señaló que el exintendente de Roca "tiene cierta dificultades para un diálogo razonable o un diálogo pacífico".

"Los niveles de violencia que ha manifestado Soria en su trato con todos los demás nos genera preocupación", enfatizó Carreras, aunque se mostró respetuosa de la decisión de Alberto Fernández.

"Son decisiones que debe tomar el Presidente, lo hace en función de su criterio y eso es respetable", añadió.

En breve declaraciones a los medios, Carreras pidió que el flamante ministro "ponga en agenda los problemas que tiene Río Negro como, por ejemplo, los problemas de ocupaciones por parte de algunas personas muy violentas en la cordillera".

"La cuestión de Mascardi debería estar presente en la agenda de este nuevo ministro", exigió la mandataria.

Esta mañana el exgobernador y actual senador por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, había salido con los tapones de punta por la decisión presidencial de que Soria sea el nuevo titular de la cartera judicial.

"Soria es un violento, un improvisado y una persona sumamente agresiva (...) No está capacitado para el cargo, no tiene formación y creo que no va a cumplir una buena tarea”, había disparado el exgobernador rionegrino.

El diputado Martín Soria fue designado ayer por el presidente Alberto Fernández como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo.

"Almorcé con Martín Soria, le hablé sobre cuáles son mis expectativas y él aceptó hacerse cargo", había revelado anoche Fernández en una entrevista con Canal 9.