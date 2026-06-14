Murió Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo: «Tan inmensa que no hay manera de contarlo»

Este domingo 14 de junio murió Taty Almeida, histórica referente en la lucha por los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. La activista tenía 95 años y falleció internada en el hospital Italiano.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, era docente y se volvió reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Su inicio en Madres de Plaza de Mayo comenzó luego del secuestro de su hijo, Alejandro Martín Almeida: tenía 20 año, trabajaba en la agencia Télam y en junio del año 1975, desapareció en manos de la organización paraestatal conocida como La Triple A durante el gobierno de la ex presidanta Isabel Martínez de Perón.

Pasados los años, y después de haberse conocido las diferencias internas en el movimiento, asumió la presidencia dentro de la Línea Fundadora de las Madres.

La triste despedida a Taty Almeida

La noticia fue confirmada por Madres de Plaza de Mayo a través de sus redes sociales: “Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”.

“Gracias por tu compromiso, por tu militancia, por tu ternura y por cada palabra que siempre será un refugio y un abrazo. Gracias también por esa capacidad tan tuya de hacer más livianos los momentos difíciles sin perder nunca la profundidad de tus convicciones. Nos enseñaste que la lucha también puede abrazarse con alegría”, agregó el escrito.

Desde Madres de Plaza de Mayo destacaron su enorme sabiduría, generosidad inmensa y su capacidad para conectar con los más jóvenes: «Supiste construir puentes, sembrar compromiso y hacernos parte de una causa colectiva mucho más grande que uno mismo».

“Nos queda la responsabilidad de seguir contando la historia para que nunca vuelva a repetirse; de seguir gritando bien fuerte que ‘Nunca Más’; de defender la memoria, la verdad y la justicia como vos nos enseñaste. Te recordaremos en cada “Presentes, ahora y siempre’, en cada pañuelo, en cada ronda, en cada abrazo y en cada caricia. Gracias, Taty. Tu ejemplo, tu lucha y tu amor se quedan entre nosotros. Hasta siempre. Presente, ahora y siempre», concluyó. hora y siempre“.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.