Las tristes despedidas a Gaspi y Lucas Vignale, los argentinos que murieron en el choque de helicópteros en Brasil

Un trágico accidente aéreo en Brasil conmocionó al país este domingo 14 de junio. Dos helicópteros chocaron entre sí y uno de ellos se estrelló contra un estacionamiento en Río de Janeiro. Entre las víctimas fatales identificaron al youtuber Gaspi y el director Lucas Vignale.

Según informó la cadena Globo, los bomberos fueron alertados cerca de las 9 en la zona sudoeste de la ciudad, conocida como Recreio dos Bandeirantes, entre las calles Beth Lago y Rivadávia Campos.

Allí, dos aeronaves colisionaron en el aire arriba de un estacionamiento repleto de vehículos. Uno de los helicópteros, un Erucopter AS 350 B2, explotó luego del impacto y las llamas se propagaron hasta los autos eléctricos, que provocaron nuevas detonaciones.

El otro avión se trataba de un Bell 206B, que después del choque se estrelló contra el suelo y sus restos quedaron esparcidos en un radio de 100 metros.

En una de las aeronaves viajaban unas cuatro personas además del piloto. Entre las víctimas fatales identificaron a dos argentinos. Además, también murieron en el accidente el cantante y productor estadounidense, Nickel Oliver Tree; y el productor musical brasilero, Lucas Brito Chaves, también conocido como Lucas Frota.

Con respecto a los pilotos, fueron identificados como Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Conmoción en redes por la muerte de Gaspi

Gaspar Prim Díaz -popularmente conocido como Gaspi- construyó una de las comunidades digitales más grandes de Argentina gracias a sus videos callejeros, su particular personaje y un estilo que combinaba humor, improvisación y polémica.

Con apenas 23 años, se había convertido en uno de los creadores de contenido más populares de la Argentina gracias a un estilo único que mezclaba humor callejero, improvisación y situaciones tan desopilantes como incómodas.

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi comenzó a ganar notoriedad cuando todavía era adolescente. Su personaje se volvió rápidamente reconocible por una voz ronca muy particular, el saludo «Buenass» y las entrevistas improvisadas que realizaba en las calles porteñas. Con un micrófono en mano, abordaba a desconocidos y generaba situaciones que luego se viralizaban en redes sociales.

Su crecimiento fue meteórico. En pocos años reunió millones de seguidores y superó ampliamente el millón de suscriptores en YouTube, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del humor digital argentino. Muchos de sus videos acumulaban millones de reproducciones y eran comentados por streamers, influencers y personalidades de internet.

El contenido de Gaspi también estuvo rodeado de polémicas. Su humor irreverente y provocador le valió críticas y sanciones en distintas oportunidades, incluso con videos eliminados por las plataformas debido a su tono considerado ofensivo o subido de tono.

En 2022 recibió el premio a «Youtuber del Año» en los Coscu Army Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la escena del streaming en Latinoamérica. Poco después atravesó un período de crisis personal que lo llevó a alejarse parcialmente de las redes y replantearse su carrera. Durante ese tiempo reconoció haber sufrido problemas vinculados a la presión de la fama y la exposición constante.

Su regreso se produjo en 2025 con un perfil diferente. Participó de «La Velada del Año» organizada por el streamer español Ibai Llanos y sorprendió a sus seguidores con una profunda transformación física y personal. Había bajado más de 20 kilos, dejado hábitos perjudiciales y comenzado una nueva etapa que él mismo describía como un intento de mostrar quién era realmente detrás del personaje de Gaspi.

Durante su etapa de regreso con el proyecto ‘La Vuelta de Gaspi’, las comunidades de internet se vieron sorprendidas ante un cambio deliberado en su manera de comunicarse.

Coscu fue uno de los primeros en manifestarse: “Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo”.

Otro de los referentes argentinos en despedirlo fue Davo Xeneize: “Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares”.

La ex pareja de Gaspi, la influencer Juli Savioli, compartió un desesperado mensaje minutos antes de que se confirmara la muerte del youtuber: “Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. Alguien sabe si esto es real. ¿Está confirmado?“.

Asimismo, tras su acercamiento al boxeo, el propio Maravilla Martínez le dedicó una despedida en sus redes sociales: «Andá y hacelos reir ahí arriba, Gaspi querido. De paso, decile que fue injusto como te fuiste. Muy injusto«.

Otro de los referentes del mundo del streaming que lamentó su muerte fue El Rubius durante una transmisión en vivo, en donde se mostró muy afectado. “La verdad es que se me han quitado las ganas de ver todo, gente. No sé. Nada, me voy a salir. No, no me siento… Qué raro, tío. Es una persona con la que he hablado mucho y siempre ha sido súper buena gente conmigo. Me dejó usar un montón de canciones suyas en mis vídeos”, declaró y sentenció: “No es alguien random para mí, quiero decir. Pues claro..”.

“Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”, dijo el español Ibai Llanos.

“Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descansen en paz ambos, os tenía mucho aprecio”, lamentó a través de su cuenta de Instagram el streamer Auron Play.

Despiden al joven director que murió en Brasil: «La vida es inexplicable»

El cineasta Lucas Vignale fue otra de las víctimas fatales del trágico choque fatal de helicópteros en Brasil.

El director tenía 28 años y su carrera estuvo metida en el cine independiente y la edición de videoclips, colaborando con artistas reconocidos como Bizarrap, J Balvin o Trueno. Su última obra fue El Tren Fluvial (2026), su debut en el largometraje que fue muy aclamada en la sección Perspectives del Festival de Berlín.

Bizarrap publicó en sus historias de Instagram una foto junto a Vignale y lamentó su muerte: “Luquitas, no hay palabras; solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso, muchísimas fuerzas a la familia y amigos más cercanos. Hasta siempre amigo @lucasvignale, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables”.

“Descansá, Luquitas”, subió por su parte el rapero Trueno, junto a una foto con el director. “Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo, @lucasvignale. QEPD”, puso por su parte Nickie Nicole.

«El miércoles entrevistamos a Lucas Vignale, el director de videos de Gaspi, en Último Aviso, y nos contaba sobre los proyectos que tenían en conjunto. Que triste enterarnos que hoy no están con nosotros. La vida es inexplicable. Mucha fuerza a su familia», escribió la conductora del streaming Blender, Lucila Mollesi.

En redes sociales, usuarios se encontraron conmovidos por su última publicación en Instragram, junto al Cristo Redentor y con el epígrafe «#dios».

Asimismo, el filmmaker había compartido uno de los últimos registros de Gaspi en Río de Janeiro en su cuenta.