Argentina define el equipo para su debut en el Mundial: las variantes de Lionel Scaloni

La Selección Argentina prepara los últimos detalles para su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, el próximo martes a las 22 en Kansas City. Aunque varios nombres se perfilan para la titularidad, lo cierto es que Lionel Scaloni todavía no despejó las dudas sobre la formación y la principal incógnita continúa en el fondo.

Durante el entrenamiento sabatino, el técnico de Pujato probó dos esquemas tácticos distintos y volvió a mover piezas en la última línea. Primero ensayó con un 4-4-2 con Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, en la defensa. Más adelante ingresó Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo, mientras que Romero dejó su lugar.

Por antecedentes y características del rival, todo indica que Argentina saldría al campo de juego con línea de cuatro. Sin embargo, los nombres todavía no están definidos. Nahuel Molina continúa siendo una alternativa firme para ocupar el lateral derecho, por lo que mantiene una disputa abierta con Montiel.

La zaga central también genera interrogantes. Romero, Otamendi y Lisandro Martínez aparecen como los principales candidatos para dos puestos, aunque no se descarta que los tres compartan la última línea, con Martínez desempeñándose como lateral izquierdo, una función que ya cumplió en otras oportunidades con la camiseta albiceleste.

La ausencia confirmada es la de Nicolás Tagliafico. El defensor sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y quedó descartado para el debut ante Argelia, situación que abrió la pelea entre Lisandro Martínez y Facundo Medina por el sector izquierdo de la defensa.

Además, Scaloni volvió a ensayar con un sistema 3-5-2. En esa prueba, Giuliano Simeone y Nicolás González actuaron como carrileros, mientras que Romero ocupó el rol de stopper derecho, Otamendi fue el líbero y Lisandro Martínez se ubicó como stopper izquierdo. De todos modos, se trata de una variante que el cuerpo técnico suele utilizar para momentos específicos de los partidos y que difícilmente aparezca desde el arranque.

Del mediocampo hacia adelante, el panorama parece mucho más claro. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister conformarían el tridente de volantes, mientras que Lionel Messi y Lautaro Martínez serían los delanteros titulares.

La otra disputa se da en el puesto restante del ataque. Thiago Almada aparece con ventaja sobre Giuliano Simeone para acompañar a Messi y Lautaro. El exVélez fue ganando protagonismo en la Selección durante el último año gracias a sus buenos rendimientos y goles importantes, y hoy corre adelante en la consideración del entrenador.

Probable formación de Argentina ante Argelia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.