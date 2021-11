Carreras ratificó el compromiso de atender el reclamo de los policías retirados

En una recorrida por la ciudad, con distintas actividades, la gobernadora Arabela Carreras estuvo este jueves en Roca. En su visita por la ciudad concurrió al estadio del club Argentinos del Norte, donde se realizó la entrega de diplomas a las participantes del programa Emprender, que lleva adelante la provincia de Río Negro con capacitaciones en distintos oficios.

Durante el encuentro se hizo presente en el lugar un grupo de policías retirados y pensionados de la provincia, quienes mantienen el reclamo de la Zona Austral que deben percibir todos los trabajadores de la Patagonia en situación de retiro.

Varios representantes del personal retirado de la Policía de Río Negro mantuvieron un diálogo cordial con la gobernadora Carreras. En la oportunidad la mandataria provincial se expresó a favor de encontrar una solución al reclamo.

«Hoy acordamos que a la mesa de trabajo que tenemos con los retirados de la policía vamos a incorporar técnicos especialistas que nos puedan hacer una propuesta concreta para poder presentar ante Anses. Tenemos un marco legal que es difícil de modificar y es por eso que el reclamo se viene arrastrando a lo largo del tiempo. El trabajo en conjunto es lo que va a posibilitar encontrar un solución«, afirmó Carreras.

Cabe recordar que los inconvenientes iniciaron con el traspaso de la caja de provincia a la Nación. Los representantes de Anses comunicaron que el pedido no es válido por dificultades en el convenio con el sistema provisional rionegrino. Aunque se comprometieron a elevar la situación a las autoridades centrales.

A través del Juzgado Federal con asiento en Roca se concedió el derecho a cerca de 200 personas, pero otras cinco mil en toda la provincia no fueron reconocidas y son las mismas que hoy impulsan la lucha.

A lo largo de la jornada, la gobernadora mantuvo una reunión con la Federación de Productores junto al equipo del Ministerio de Producción, donde analizaron el impacto de las heladas recientes en la región y las distintas situaciones climáticas que se están viviendo en la provincia. Ahora estamos viendo cuales son los pasos a seguir en función de las tareas que se vienen en relación a la fruticultura y los problemas que vendrán ya que muchos productores se quedaron sin fruta para el año próximo«, agregó.