Referentes del sector energético dirán presente en las 13° Jornadas de Energía de Diario RÍO NEGRO

Las 13° edición se desarrollará en el Centro de Convenciones Domuyo y contará con la participación de referentes de las principales empresas operadoras y autoridades nacionales y provinciales. Foto archivo.

Bajo el lema “Energía que exporta futuro”, las 13° Jornadas de Energía de Diario RÍO NEGRO ya tienen fecha confirmada y se realizarán el próximo 20 de mayo en la ciudad de Neuquén, en el corazón de la principal región productiva hidrocarburífera del país. El evento volverá a reunir a empresarios, funcionarios y especialistas para analizar el presente de Vaca Muerta y el rol estratégico que ocupa el sector energético en la economía argentina.

La nueva edición del encuentro contará con la participación de referentes de algunas de las compañías más importantes de la industria, entre ellas YPF, Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Phoenix Global Resources, TanGo Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Tecpetrol y GeoPark, entre otras operadoras con presencia en el desarrollo no convencional.

También formarán parte de las exposiciones y paneles de análisis autoridades políticas y gubernamentales vinculadas al sector. Entre los confirmados estarán el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el secretario de Coordinación de la Nación, Daniel González.

La jornada se desarrollará en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén y tendrá un formato dinámico que incluirá entrevistas mano a mano con referentes empresariales, paneles sobre la visión de los gobiernos provinciales y municipales, y espacios de debate sobre los desafíos y oportunidades que atraviesa actualmente la industria energética argentina.

Principales oradores

Formarán parte de las exposiciones y paneles de análisis autoridades políticas y gubernamentales vinculadas al sector. Entre los oradores confirmados estarán el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el secretario de Coordinación de la Nación, Daniel González, así como también Fernando Banderet, Intendente de Añelo y Gustavo Medele, Ministro de Energía de Neuquén.

El encuentro pondrá el foco en el presente y las perspectivas de una formación que en poco más de una década transformó la matriz energética argentina y se convirtió en uno de los motores económicos más importantes para la región y para el país.

Por primera vez en sus 13 ediciones, las Jornadas de Energía incorporarán además una ronda de negocios. La propuesta buscará consolidar al evento no solo como un espacio de análisis y debate, sino también como una plataforma concreta de vinculación comercial entre empresas, proveedores y actores vinculados al desarrollo energético.

La ronda de negocios se realizará luego del tradicional ciclo de charlas, entre las 14:30 y las 17:00. La participación será exclusiva para quienes realicen previamente la inscripción online. Los interesados en asistir ya pueden acreditarse a través del sitio oficial del evento: Jornadas de Energía Diario Río Negro 2026

Los interesados en formar parte del evento pueden hacerlo inscribiéndose de manera online en el siguiente link: https://www.rionegro.com.ar/evento-energia-on-2026/ .

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, YPF, la Municipalidad de Neuquén, de Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, OPS SRL, Nippon Car, Phoenix Global Resouces, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, Tecpetrol, TGN, HDI, Praxis Laboratorio, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Radio RÍO NEGRO, compañías que acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo para la región y para el país.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico para la Patagonia y para Argentina, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia en el mercado energético internacional.