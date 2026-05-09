San Juan reunió a las cámaras mineras de todo el país en busca de afrontar los desafíos de la industria

Uno de los ejes del encuentro fue la importancia del ordenamiento macroeconómico y de la seguridad jurídica para atraer capitales hacia las provincias con potencial minero. Foto gentileza.

En el marco del Día de la Minería, la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) fue la anfitriona de un encuentro nacional con sus pares de todo el país. El encuentro fue clava para establecer una línea de trabajo que de prioridad al desarrollo de tematicas de proveedores; para potenciar el impacto de los planes de contratación local que ya ejecutan las empresas, lo mismo que las formas de profundizar los vínculos con las comunidades mediante el compromiso con el desarrollo comunitario y la transparencia.

El espacio de diálogo reunió a los principales referentes de la minería Argentina con el fin de consolidar una agenda de trabajo federal en donde se unificaron criterios frente a los desafíos que atraviesa la industria en la actualidad.

La apertura estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, contó con la participación de gobernadores, funcionarios nacionales, legisladores, representantes empresariales y dirigentes sindicales. Entre los mandatarios provinciales asistieron Raúl Jalil de Catamarca, Martín Llaryora de Córdoba, Carlos Sadir de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza, Marcelo Orrego de San Juan y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.



En ese marco, las provincias presentes establecieron una línea de trabajo que dará prioridad al desarrollo de proveedores; potenciar el impacto de los planes de contratación local que ya ejecutan las empresas, cómo profundizar los vínculos con las comunidades mediante el compromiso con el desarrollo comunitario y la transparencia.



En las reuniones se habló también de fortalecer una relación estrecha y constructiva con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de cada provincia para garantizar la previsibilidad y seguridad jurídica que requieren las inversiones de gran escala.



Así también, el encuentro contó con la presencia de representantes de la Cámara Minera de Mendoza, de Catamarca, de Jujuy, de Salta y de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).



“Fue un excelente espacio para compartir experiencias, desafíos y oportunidades de seguir implementando las mejores prácticas de minería sostenible en todas las provincias donde operan las empresas que conforman nuestras cámaras”, expresó José Morea, presidente de la Cámara Minera de San Juan.



A la reunión se sumó Fernando Rizzi, presidente para América Latina de la empresa Fortescue; Luis Sánchez, gerente de asuntos corporativos de Pan American Silver–Cerro Moro; Javier Robeto, vicepresidente y Country Manager de Minera Peregrine Argentina; Sebastián Delgui, director regional de Asuntos Públicos de Fortescue para Latinoamérica y Santiago Dapelo, miembro del comité ejecutivo de la CMSJ.

En San Juan, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer un marco jurídico e institucional que permita acelerar el desarrollo del sector. En ese sentido, destacaron herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y los cambios vinculados a la Ley de Glaciares.

Según se informó, el RIGI reúne actualmente proyectos mineros por u$s42.000 millones, de los cuales seis ya fueron aprobados, con inversiones por más de u$s7.188 millones. A su vez, las proyecciones oficiales estiman que las exportaciones mineras podrían llegar a u$s20.000 millones hacia 2035.