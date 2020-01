Carta a la intendenta

Cinco Saltos

Soy un exempleado de la Municipalidad de Cinco Saltos. Trabajé desde el 28 de noviembre del 2018 hasta el 10 de diciembre del 2019 en el Corralón Municipal, en la garita de control de ingreso, durante la gestión de Germán Epul. Éramos 120 contratados y hoy estamos afuera cerca de 80 personas, o sea, seríamos 80 familias.



La señora intendenta Liliana Alvarado no ha entendido que somos personas con libre pensamiento, que podemos elegir a nuestros representantes y participar de una lista política para mejorar la ciudad donde nacimos, crecimos y deseamos seguir viviendo.

Solo le pedimos un lugar, una oportunidad.



No entiendo y no comprendo el papel de los gremios, que están del lado de la patronal, como el caso de ATE.

Me da tristeza escucharla diciendo que abonó todas las liquidaciones finales porque eso no es cierto. A algunos excontratados no les pagó, y a los que nos pagó nos liquidó mal.



El odio y el rencor no es buen consejero en ninguna función pública y menos para representar a una ciudad como la nuestra.

Le pido reflexión.



Héctor Rubén Benegas

DNI 23.348.873