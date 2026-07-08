Manejaba con 1,67 gramos de alcohol en sangre, chocó contra un poste y dejó sin luz a varios sectores de Centenario

En Centenario se registró un impactante siniestro vial que dejó a varios sectores de la localidad sin luz, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales. El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el acceso Jaime De Nevares y el protagonista fue un conductor que arrojó positivo en el test de alcoholemia.

Choque y corte de luz en Centenario

El incidente fue cerca de las 3.30 de la madrugada en la curva del CPEM 1. Según la información brindada por medios locales, en ese sector un Volkswagen Virtus, conducido por un hombre de Neuquén, terminó incrustado y derribando por completo un poste de hormigón.

El conductor era el único ocupante que pese al violento impacto, solo sufrió un corte en la frente. De igual manera fue asistido por personal del hospital de Centenario, pero se negó a ser trasladado.

Producto del choque y la destrucción del poste, tanto ese sector como gran parte del Casco Viejo y la zona de chacras quedó sin servicio eléctrico.

Si bien aún se busca esclarecer la modalidad del hecho, las autoridades estiman que el conductor viajaba a gran velocidad y por ello quedó el frente del vehículo completamente destruido.

Al sitio arribaron efectivos policiales de la comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera, quienes se encargaron de realizarle el test de alcoholemia que terminó evidenciando que el hombre conducía con 1,67 grados de alcohol en sangre. Afortunadamente por esas horas, no habían personas en la vía pública u otros vehículos, lo que evitó una tragedia.

Respecto al servicio eléctrico, se informó que pasadas las 4.30 estaban trabajando para retirar el vehículo del sector para luego dar inicio a las tareas con el fin de normalizar el servicio que dejó completamente a oscuras a gran parte de la calle Belgrano, Islas Malvinas, Ingeniero Ballester y la exRuta 234 hasta calle rural 9.