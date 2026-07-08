Egipto presentó una denuncia ante la FIFA sobre el arbitraje ante la Selección Argentina

La Selección Argentina derrotó agónicamente a Egipto por 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026. En un partido memorable, la Albiceleste lo dio vuelta con goles de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández para meterse entre los 8 mejores del torneo.

Tras el final del partido, el equipo africano mostró su enojo a la prensa. No solo por el resultado final, sino por un supuesto mal arbitraje del francés Letexier, que según los «Faraones» influyó en la victoria argentina.

El DT Hassan no tuvo pelos en la lengua para mostrar su disconformidad: «Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio«. Ziko, autor del 2-0, también se expresó en la misma línea: «Felicitaciones Argentina por la Copa del Mundo. Este torneo está arreglado. El árbitro fue injusto«.

Luego de este revuelo, la Asociación Egipcia de Futbol (EFA) elevó una queja formal ante la FIFA por el desempeño de la terna arbitral y del VAR. El presidente de la federación, Hany Abo Rida, confirmó la presentación del reclamo y explicó los motivos: «Hemos exigido una investigación sobre algunos incidentes en los que se vieron jugadas que no se contabilizaron a favor de Egipto«, sentenció.

ANULADO EL GOL DE EGIPTO



A los 58', Ziko había puesto el 2-0 ante Argentina, pero el VAR llamó por una falta sobre Lisandro Martínez en el inicio de la jugada. pic.twitter.com/u9u8AzYFr0 — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Además, la EFA pidió que toda la terna francesa no sea incluida en los partidos que quedan por disputarse en esta Copa del Mundo.

El reclamo se basa en dos acciones puntuales. La primera es el gol anulado a Ziko, que fue invalidado por el VAR por una falta previa a Lisandro Martínez. La segunda es una supuesta infracción sobre un futbolista africano en el comienzo de la jugada del tercer gol de Argentina, que no fue sancionada ni revisada por la tecnología arbitral.

De todas formas, para la tranquilidad del pueblo argentino, el resultado no sufrirá modificaciones. La FIFA todavía no se pronunció sobre el fuerte reclamo egipcio y considerará esta presentación para evaluar el rendimiento arbitral.

Pasando la página, la Selección Argentina ya empieza a pensar en los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde se enfrentará en Kansas a Suiza el próximo sábado a las 22:00 horas.