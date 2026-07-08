¿Hasta cuándo seguirán las alertas en la cordillera de Neuquén y Río Negro? El temporal llevará lluvias al Alto Valle

Los días helados quedaron atrás debido al cambio de aire que trajo consigo distintos fenómenos que impactarán de distinta forma en el país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas y anunció que las provincias del norte de la Patagonia se tendrán que preparar para recibir un temporal que combinará lluvia, viento y nieve.

El combo climático repercutirá en las condiciones del Alto Valle, pese a que esta región no se encuentra bajo alerta. El pronóstico del tiempo anticipó que las precipitaciones llegarán aunque con menor intensidad.

¿Hasta cuándo seguirán las alertas en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

Las alertas emitidas son de nivel naranja y amarillo por lluvias persistentes. Según el informe, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm en los sectores de nivel amarillo; y en los de nivel naranja, una acumulación de entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

«No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas de más elevadas», agregó el organismo.

Por la nieve, el SMN indicó que el área será afectada por nevadas de variada intensidad. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 cm pudiendo ser superados en forma puntual», y agregó: «No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación».

Finalmente por el viento, detalló se espera que ingrese desde el sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Según el informe compartido, las alertas regirán durante todo este miércoles y recién en la noche se prevé que mejoren las condiciones. El pronóstico adelantó para el jueves, feriado por ser 9 de julio en Argentina, una jornada mucho más estable.

El temporal en la cordillera llevará lluvias al Alto Valle

Aunque el Alto Valle no figura en el mapa de alertas, se espera que las condiciones impacten en la región con menor intensidad.

En términos generales, la temperatura en este sector alcanzará una máxima de 14°C y la mínima rondará en los 10°C. El factor determinante será el viento que alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h y este se combinará con las precipitaciones que podrían aparecer durante la mañana ya que la probabilidad es del 40 al 70%.

En ciudades como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:

General Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 14°C | Mínima de 10°C.

Máxima de 14°C | Mínima de 10°C. Mañana: Temperatura de 10°C, vientos de 13 – 22 km/h con dirección Sudeste. La probabilidad de precipitación es del 40 – 70% (lluvias) y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de 10°C, vientos de 13 – 22 km/h con dirección Sudeste. La probabilidad de precipitación es del 40 – 70% (lluvias) y ráfagas de 42 – 50 km/h. Tarde: Temperatura de 14°C, vientos de 23 – 31 km/h con dirección Este. La probabilidad de precipitación es del 40 – 70% (lluvias) y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Temperatura de 14°C, vientos de 23 – 31 km/h con dirección Este. La probabilidad de precipitación es del 40 – 70% (lluvias) y ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Temperatura de 10°C, vientos de 13 – 22 km/h con dirección Este. La probabilidad de precipitación es del 10 – 40% (lluvias aisladas) y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)