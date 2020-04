Carta a los comerciantes

Roca

Esta carta va dirigida a todos los comerciantes colegas que día a día no solo trabajan por necesidad y sustento sino también porque gracias a ese emprendimiento pudieron encontrar la llave de escape y refugio para cuando las cosas no salían bien.



Sé muy bien que de cada emprendedor hay muchas frustraciones, incertidumbre , miedo constante a perderlo todo, sabemos que una mala decisión puede hacer que todo lo que construimos desaparezca en un minuto.



Hace tiempo que los comerciantes no estamos pasando por el mejor momento, hace un par de años que solo nos conformamos con poder pagar los impuestos , alquiler, empleados, proveedores y tratar de mantener en pie nuestro comercio. Es un desafío diario desgastante pero lo hacemos porque nuestro único capital es el trabajo. Por eso a vos ¡comerciante colega! que estas con la mirada baja y desorientado sin saber que hacer te pido que tengas paciencia no estas solo ¡todos están pasando por lo mismo que vos ! La mayoría vive al día, trabaja para poner mantener a su familia y pagar sus impuesto. Tienen cheques rechazados en el banco por falta de fondos. No puede pagar los sueldos. Mercadería de temporada que ya no podrán vender. Salones de juego que no saben cómo devolver señas porque la gente que contrató el salón no quiere renegociar nuevas fechas. Mozos que viven de las propinas.



¡Vamos a salir de esta! paso a paso, todos juntos.

Recordá tus comienzos: nada fue fácil y tuviste que arriesgarte, apostar sin saber cuál sería el resultado, muchos obstáculos , varias caídas que superaste y sin duda eso te fortaleció, porque de eso estamos hechos.

Natalia García

Comerciante de Roca