Desbarataron cuatro presuntos puntos de venta de droga en Neuquén: hay dos detenidos

Una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 culminó con cuatro allanamientos simultáneos en el barrio Rincón del Valle de Neuquén, donde el Departamento Antinarcóticos detuvo a dos personas y secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

La pesquisa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de la fiscal Paula Yerfino, luego de una denuncia presentada el 19 de mayo de este año que alertaba sobre el funcionamiento de un presunto punto de venta de estupefacientes en ese sector de la capital neuquina.

Una investigación que amplió el alcance del operativo

A partir de tareas de vigilancia e investigación, la División Antinarcomenudeo logró corroborar la actividad denunciada e identificar a la principal sospechosa. Además, los investigadores establecieron que otros tres domicilios cercanos también formaban parte de la maniobra investigada.

Según informaron fuentes policiales, durante la pesquisa también se determinó la participación de un hombre, pareja de la principal investigada, quien al momento del procedimiento ya se encontraba privado de la libertad en una comisaría de Neuquén.

La Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento luego de reunir pruebas suficientes y detectar un importante movimiento de compradores, especialmente durante las tardes y en horarios de circulación de menores y adolescentes por la zona.

Cocaína, marihuana y más de medio millón de pesos

Los procedimientos se realizaron el viernes desde las 19.30 y se extendieron durante aproximadamente cuatro horas.

Como resultado del operativo fueron detenidos un hombre y una mujer. Además, el personal policial secuestró varios envoltorios con clorhidrato de cocaína y marihuana, más de 500 mil pesos en efectivo y 12 pastillas cuya composición será determinada mediante pericias.

También se incautaron otros elementos considerados de interés para la investigación, que continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad para determinar las responsabilidades penales de los involucrados y el alcance de la presunta red de comercialización de drogas.