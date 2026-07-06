Alarma en Inglaterra: una figura se lesionó festejando y se perdería el resto del Mundial

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 desató festejos, pero sumó una preocupación en el combinado europeo. Luego del agónico triunfo por 3-2 frente a México en el Estadio Azteca, una figura sufrió una grave lesión durante los festejos con los hinchas, debió ser atendido en el campo de juego y abandonó el estadio en camilla rumbo a un hospital.

El episodio ocurrió cuando el plantel inglés se acercó a la tribuna para celebrar junto a sus simpatizantes. Jordan Henderson y uno de los referentes del vestuario, intentó saltar una valla publicitaria, en ese momento perdió el equilibrio y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el brazo izquierdo.

EL MOMENTO DE LA CAÍDA DE HENDERSON: el jugador inglés cayó luego de querer saltar la valla publicitaria en el Estadio Azteca y fue retirado en camilla.



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La preocupación fue inmediata. Compañeros, integrantes del cuerpo técnico y personal médico ingresaron rápidamente para asistir al futbolista, que permaneció varios minutos tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor. Según informó BBC Sport, incluso recibió oxígeno antes de ser inmovilizado y retirado en camilla, protegido por un cordón de seguridad para preservar su privacidad.

Las primeras evaluaciones apuntan a una lesión de gravedad en la muñeca o el codo izquierdo. El entrenador Thomas Tuchel no ocultó su preocupación al finalizar el encuentro. «No está bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave», afirmó el técnico inglés.

😱 Tuchel confirmó en conferencia lo que le sucedió a HENDERSON, luego de saltar un cartel de publicidad en los festejos ingleses en el Estadio Azteca… ¡Durísima baja!



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Por su parte, el capitán Harry Kane intentó transmitir tranquilidad al referirse al estado de su compañero: «Jordan se cayó ahí. Creo que está bien.»

Tras la atención inicial, Henderson fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México, donde permanece internado junto al cuerpo médico de la selección inglesa. La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) informó que el mediocampista será sometido a estudios complementarios para determinar el alcance de la lesión y evaluar si necesita una intervención quirúrgica. Aunque todavía no existe un parte médico oficial, en Inglaterra crece el temor de que el experimentado volante se pierda el resto del certamen.



















