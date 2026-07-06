Las cámaras del 911 detectaron un auto con prohibición para circular y activaron un operativo en Río Negro

El monitoreo permanente del sistema de videovigilancia de 911 RN Emergencias permitió detectar en Campo Grande un automóvil que registraba una prohibición de circulación vigente desde 2024. A partir de la alerta, personal de la comisaría 44 desplegó un operativo que culminó con la identificación del conductor y la retención de la documentación del vehículo.

El procedimiento se realizó durante las tareas habituales de control que llevan adelante los operadores del Centro de Monitoreo. Según informó la Policía de Río Negro, la patente del rodado fue consultada en los sistemas oficiales y la verificación confirmó que el automóvil no estaba habilitado para circular.

El monitoreo permitió identificar el vehículo

Todo comenzó cuando un operador observó, a través de una de las cámaras de seguridad instaladas en la localidad, un Chevrolet Vectra. Como parte del protocolo habitual, se verificó la patente en las bases de datos oficiales y se detectó que el vehículo tenía una prohibición de circulación vigente desde 2024.

Ante esa situación, el Centro de Monitoreo dio aviso inmediato al personal de la comisaría 44, que realizaba recorridas preventivas por distintos sectores de la localidad.

Operativo coordinado entre el 911 y la Policía

Con la información aportada por las cámaras, los efectivos orientaron el patrullaje hacia el sector donde había sido visto el automóvil. El seguimiento se realizó de manera coordinada entre los operadores del 911 y los policías que se encontraban en las calles.

Tiempo después, el vehículo fue localizado mientras circulaba por otro sector de Campo Grande. Los uniformados identificaron al conductor, un hombre mayor de edad, y corroboraron que se trataba del mismo rodado detectado previamente por el sistema de videovigilancia.

Como resultado del procedimiento, se dispuso la retención de la cédula de identificación del vehículo, en cumplimiento de la normativa vigente.