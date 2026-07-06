Así es la producción de cebolla en el Valle de Viedma: más de 130 productores abastecen a Brasil y Paraguay

Más de 130 productores sostienen la producción de cebolla en el Valle Inferior. Foto: Marcelo Ochoa.

La cebolla se mantiene como uno de los cultivos hortícolas más representativos del Valle de Viedma. Datos de la campaña 2025/2026 proporcionados por el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) a RÍO NEGRO RURAL indican que durante esta temporada se implantaron 1.853 hectáreas.

Desde el organismo explicaron que estas cifras representan una estimación de la intención de siembra y remarcaron que, al tratarse de un cultivo anual, la superficie destinada a cebolla suele variar de una campaña a otra según la rentabilidad obtenida en la temporada anterior.

«Los cultivos anuales como la cebolla se explican en parte por los precios obtenidos en la campaña previa. Un año de buenos precios conlleva un aumento de la superficie en la temporada siguiente y viceversa», señalaron desde el Idevi.

Más de 130 productores participan de la actividad en el Valle de Viedma

Actualmente, la actividad reúne a más de 130 productores, entre propietarios e inquilinos.

Una característica del sector es que buena parte de la producción se desarrolla sobre campos arrendados. Los contratos de alquiler suelen pactarse mediante el pago de una determinada cantidad de bolsas de cebolla por hectárea o mediante un monto fijo por hectárea.

La estructura productiva está conformada mayoritariamente por pequeños establecimientos. Según los datos oficiales, el 57% de los productores cultiva menos de 10 hectáreas; el 27% trabaja entre 10 y 20 hectáreas, mientras que el 15% restante supera las 20 hectáreas.

Brasil lidera las exportaciones de cebolla

La cebolla producida en el Valle Inferior tiene un marcado perfil exportador. El principal destino comercial continúa siendo Brasil, seguido por Paraguay, mientras que una menor parte de la producción se comercializa en el mercado interno.

Desde el IDEVI explicaron que el comportamiento de esos mercados influye directamente sobre las decisiones de los productores al momento de planificar una nueva campaña.

Qué pasó con la superficie sembrada en el Valle de Viedma

Como contexto, el informe muestra que durante la campaña 2025/2026 se implantaron 1.853 hectáreas, frente a las 2.884 hectáreas registradas en la temporada anterior.

Desde el Idevi explicaron que, en los cultivos anuales como la cebolla, la superficie sembrada suele estar directamente relacionada con los precios obtenidos en la campaña previa. «Un año de buenos precios conlleva un aumento de la superficie en la temporada siguiente y viceversa«, señalaron.

En este caso, la reducción respondió principalmente a la baja rentabilidad obtenida durante la campaña pasada. Los bajos precios en origen dificultaron que numerosos productores recuperaran el capital necesario para volver a sembrar, en un cultivo que requiere una inversión inicial importante en semillas, maquinaria, mano de obra, fitosanitarios y otros insumos.

Respecto de la próxima campaña, desde el organismo indicaron que por ahora no se observan señales de un cambio significativo en el mercado. «Es parte de los rangos habituales de la actividad. Veremos si hay cambios en los precios en los próximos 45 días», señalaron.

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