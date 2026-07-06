Como parte de la desregulación, se eliminó el Registro de Operadores Lácteos: la razón que dio el Gobierno

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca eliminó el rubro lácteos del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), anunciado dentro de un proceso de simplificación normativa. La medida fue formalizada mediante la Resolución 103/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Fue mencionado como parte de una serie de modificaciones en el sistema de registro de empresas de la actividad agroindustrial.

Quitan registro de Operadores Lácteos: la explicación del Gobierno

Al explicar la decisión, desde el área dependiente del Ministerio de Economía se apoyaron en la falta de un marco legal específico para la actividad láctea, a diferencia de lo que ocurre con las cadenas de carnes y granos.

Mientras que estos sectores cuentan con leyes que otorgan competencias de control y sanción a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (DNCCA), el sector lácteo carece de una normativa que permita ejercer un poder sancionatorio real sobre los operadores.

En este sentido, explicaron que “la inscripción en el registro no se traducía en una herramienta de control sino en una carga burocrática para los operadores y su eliminación no implica resignar capacidad de fiscalización, sino adecuar los instrumentos a la normativa actual”.

De esta forma, remarcaron que “se elimina un trámite que resultaba redundante para el sector privado y se optimiza el uso de los recursos del Estado, que ya no deberá destinar esfuerzos a la gestión y seguimiento de un registro sin posibilidad de ejercer el poder sancionatorio”.

Además, el Gobierno destacó que la decisión “reduce cargas administrativas para los operadores y forma parte del proceso de simplificación y modernización de los registros vinculados a la actividad agroindustrial”.

Al respecto, puntualizó que dicho proceso comenzó en 2024 con la unificación de registros, y continuó en 2025 con la eliminación del RUCA y la reorganización del registro de la cadena de granos en el SISA.

Al momento de la eliminación dispuesta, el rubro lácteos contaba con 468 operadores inscriptos. En el marco del proceso de simplificación, sus actividades registrables ya se habían reducido de 13 a 2.

A continuación, la resolución completa:

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