El EPEN planifica una millonaria inversión en dólares para la alta tensión en Neuquén

El crecimiento demográfico e industrial derivado de la actividad hidrocarburífera y el turismo plantea un escenario de alta exigencia para la infraestructura de servicios públicos en la provincia de Neuquén.

El presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Mario Moya, trazó las prioridades y reveló que, de acuerdo con los relevamientos técnicos hechos con las operadoras del sector petrolero, la cuenca de Vaca Muerta requerirá una inversión de más de 500 millones de dólares en infraestructura de suministro eléctrico para los próximos 10 a 15 años.



El plan de contingencia y expansión prevé una nueva conexión al sistema nacional de 500 kilovoltios, el tendido de líneas de 132 kilovoltios y la construcción de estaciones transformadoras. Urge iniciar procesos licitatorios por los prolongados tiempos de fabricación de los equipamientos de gran porte en el mercado internacional, dijo el funcionario.



Aclaró que , si bien el corredor eléctrico permanece estabilizado, son indispensables las ampliaciones para consolidar el salto de escala que demanda la producción de oil & gas. En lo inmediato, se ejecuta la reactivación de equipamiento que demandó un desembolso de 25 millones de dólares en la compra y reparación de transformadores de potencia de alta capacidad, que fueron derivados a nodos clave en Centenario, Zapala, Loma Campana, Añelo, San Patricio del Chañar y Rincón de los Sauces.



Con la ratificación legislativa del endeudamiento por 137 millones de dólares el ente prevé obras estructurales de transporte eléctrico. El proyecto global contempla el tendido de unos 250 kilómetros de líneas de 132 kilovoltios, que incrementará en un 40 por ciento la extensión del sistema de transmisión provincial.



El paquete de obras incluye la interconexión de Villa La Angostura desde Alicurá y el cierre del anillo norte vinculado a las estaciones de Las Lajas y Chos Malal. Se ratificó la política del EPEN para el acceso al servicio en áreas rurales y parajes aislados.