Cartas: Que los expertos se consulten para todo

La excelente medida adoptada por el presidente de la Nación Alberto Fernández de consultar permanentemente a expertos de la medicina para adoptar medidas respecto a la prevención de la propagación de la covid-19 deja en evidencia problemáticas que se deben abordar a la brevedad. Momentos como estos se viven inciertamente, en determinados períodos de tiempo. Y naturalmente pueden o no aparecer ahora la inseguridad, la pobreza, la salud en general, la educación, entre otros tópicos; es con lo que convivimos, como si fuese una constante en el tiempo.

En estos días de semejante conmoción mundial es donde más podemos observar que no nos hacemos cargo de nada, ya que cuando surge un virus de semejante magnitud todo deja de ser importante, y tal vez podría ser así si no descuidamos los otros aspectos que dejamos a un lado como si pudieran quedar con un efecto suspensivo.

Ver a un intendente o gobernador con barbijo en una conferencia de prensa nos sirve de ejemplo de lo que tenemos que hacer, y van mis felicitaciones. Ahora pueden hacer una conferencia de prensa con sus jefes policiales o ministros de Seguridad para saber cómo repelen, por ejemplo, los robos en la localidad de Las Grutas, “que sabemos que es un lugar donde hay más inmuebles que residentes”; o acaso cumpliendo esa función no tengan expertos y por eso siempre estamos emparchando -ayer, hoy y a futuro-. No debemos distraernos como sociedad. Seguramente va a haber un antes y un después con esta pandemia, pero en el mientras tanto hay respuestas que no pueden esperar. El gobernante las debe dar y no ocultar, y lo que está sucediendo en Las Grutas es un caso de esto.

La reflexión de este aislamiento va a tener que ser lo mal que se ocupan los cargos, ya que si se ocuparan con personas aptas, porque con la vocación sola no alcanza, tendríamos un Estado en general más eficiente.

José María E. Suárez San Sebastián

DNI 24.342.929



Buenos Aires